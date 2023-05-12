Экс-руководитель Днепропетровского облсовета после скандала не смог опровергнуть, что находится за границей

Святослав Олейник сослался на соображения безопасности

Бывший глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник мог выехать за границу и не может подтвердить свое местонахождение из соображений безопасности. Накануне в социальных сетях появился пост от его имени, где экс-чиновник предлагает "остановить боевые действия и запустить мирные переговоры" Украины с россией.

В начале мая общественный деятель Дмитрий Корчинский опубликовал скрин сообщения якобы из Telegram-канала Олейника, где тот высказывает мнение о целесообразности "мирных переговоров, основанных на компромиссе и учете интересов всех сторон конфликта". Что интересно, найти оригинал скандального сообщения невозможно, все СМИ используют один и тот же скрин.

Корчинский назвал Олейника причастным к сформированному москвой пропагандистскому пулу и намекнул, что его деятельность должны расследовать спецслужбы. В то же время сам политик назвал все заявления от его имени фейковыми.

Впоследствии журналист Денис Казанский в своем посте напомнил о близости Олейника к олигарху Игорю Коломойскому, назвал его "новым Мураевым", а обсуждение любых договоренностей с врагом — "безграничным скотством". Казанский допустил, что Олейник, вероятнее всего, находится за пределами Украины.

В комментарии изданию "Телеграф" Олейник не смог опровергнуть или подтвердить, что находится за границей. Он ссылается на соображения безопасности из-за "активизации процессуальных действий НАБУ в отношении бывшего руководства Днепропетровского облсовета". При этом он подчеркнул, что "имеет право на пересечение границы в соответствии с действующими правилами", но не уточнил, какие именно.

Заявление о целесообразности переговоров он опроверг, отметив, что "граждане вообще не могут комментировать такого рода вопрос". По словам Олейника, сегодня у него нет никакого мандата и он частное лицо, которое "потеряло работу и сейчас находится в достаточно тяжелом положении".