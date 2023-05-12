Екскерівник Дніпропетровської облради після скандалу не зміг спростувати, що знаходиться за кордоном

Святослав Олійник посилається на питання безпеки

Колишній керівник Дніпропетровської облради Святослав Олійник міг виїхати за кордон та не може підтвердити своє місцезнаходження через питання безпеки. Напередодні в соціальних мережах з’явився допис від його імені, де ексчиновник пропонує "зупинити бойові дії і запустити мирні перемовини" України з росією.

На початку травня громадський діяч Дмитро Корчинський опублікував скрин допису нібито з Telegram-каналу Олійника, де той висловлює думку про доцільність "мирних перемовин, заснованих на компромісі та врахуванні інтересів всіх сторін конфлікту". Що цікаво, віднайти оригінал скандального допису неможливо, всі ЗМІ використовують один і той самий скрин.

Корчинський назвав Олійника дотичним до сформованого москвою пропагандистського пулу, та натякнув, що його діяльність мають розслідувати спецслужби. Водночас сам політик назвав всі заяви від його імені фейковими.

Згодом журналіст Денис Казанський у своєму дописі нагадав про близькість Олійника до олігарха Ігоря Коломойського, назвав його "новим Мураєвим", а обговорення будь-яких домовленостей з ворогом – "безмежним скотством". Казанський допустив, що Олійник, найімовірніше, знаходиться за межами України.

У коментарі виданню "Телеграф" Олійник не зміг спростувати або підтвердити, що знаходиться за кордоном. Він посилається на питання безпеки через "активізацію процесуальних дій НАБУ відносно колишнього керівництва Дніпропетровської облради". При цьому він підкреслив, що "має право на перетин кордону відповідно до чинних правил", але не уточнив яких саме.

Заяву про доцільність перемовин він спростував, зазначивши, що "цивільні особи взагалі не можуть коментувати такого роду питання". За словами Олійника, сьогодні він не має жодного мандату та є приватною особою, яка "втратила роботу і нині знаходиться в достатньо важкому становищі".