Міністр Ткаченко йде у відставку, але не в Україні: у мережі сміються

Українці спочатку подумали, що йдеться про міністра культури Олександра Ткаченка, а коли розібралися, то почали жартувати

Міністр Ткаченко йде у відставку. Проте йдеться не про українського голову Міністерства культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, а про його однофамільця главу МЗС Папуа-Нової Гвінеї Джастіна Ткаченка.

Про це повідомляє Аbc.net. Однофамілець українського міністра потрапив у скандал через відеоролик його дочки про лакшері-життя і прийняв рішення залишити свою посаду.

Скандали з розкішним життям міністром та членами їхньої родини виникають не лише в Україні. Так, дочка Джастіна Ткаченко виклала в TikTok відео, на якому показує свої походи брендовими бутіками, розкішні готелі та дорогий брендовий одяг. Це відео викликало хвилю хейту в мережі, а ще більше негативу стало після того, як міністр заступився за свою дочку. Він назвав коментаторів "примітивними тваринами".

Цей вислів місцеві жителі прийняли за "расистський та образливий", а також вийшли на протести в Папуа-Новій Гвінеї із закликами Ткаченка піти у відставку. На прес-конференції в п’ятницю, 12 травня, він оголосив, що все ж таки йде у відставку. Міністр закордонних справ додав, що це рішення дається йому нелегко, але воно є справедливим.

"Я йду у відставку з посади міністра закордонних справ, щоб наша країна могла рухатися вперед, і щоб я міг також очистити своє ім’я, а також розвіяти сумніви та дезінформацію, які існують, що викликає велике горе у всіх зацікавлених сторін", — сказав він.

Його посаду тимчасово обійме прем’єр-міністр країни Джеймс Марапе, оскільки Папуа-Нова Гвінея готується до візиту Джо Байдена та інших лідерів тихоокеанських країн 22 травня.

Ткаченко брав активну участь у переговорах, однак зазначив, що не хоче затьмарювати ситуацією, що склалася, важливий візит.

"Я не хочу заважати цій події. Ми вже проробили всю важку роботу. Тепер іде доопрацювання лідерів, які прибудуть найближчими днями. Для мене відійти убік — це правильний вчинок. Щоб ми могли прояснити ситуацію і переконатися, що всі ці питання, які виникли через дезінформацію нарешті налагоджено раз і назавжди", — сказав він.

Українці у мережі спочатку подумали, що йдеться про українського міністра. А коли з’ясували, що до чого, то почали жартувати.

О Боже! Так не можна. Я вже півпляшки ігристого випила і лише посилання побачила. А мені ще ефір робити.

А, то це не той міністр, не той Ткаченко. Приєднуйтесь, будь ласка, до петиції про відставку міністра безкультурності, поширюйте. Тому що цей, схоже, сам не піде. А часу на збирання підписів залишилося мало.

Добре, що є країни, де громадськість може вичавити з влади міністра Ткаченка, коли той косячить.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що колишній міністр України Дмитро Табачник брав активну участь в організації псевдореферендумів в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей. СБУ заочно повідомила його про підозру.