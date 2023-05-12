Співпраця з ФСБ та кадировим: екс-міністр Табачник отримав нову підозру

Дмитро Табачник отримав підозру щодо ще двох статей

Колишній міністр освіти і науки Дмитро Табачник, кум якого потрапив у новий гучний скандал, перебуває на прямому зв’язку з ФСБ Рросії.

Про це 12 травня повідомили у прес-службі СБУ.

За даними слідства, підозрюваний у держзраді екс-міністр співпрацює зі співробітником 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ РФ Олегом Козловим.

"Після початку повномасштабного вторгнення зрадник координував з представником російської спецслужби підривну діяльність росії проти України", — повідомили в СБУ.

Слідство встановило, що Табачник брав активну участь в організації псевдореферендумів в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.

За даними СБУ, екс-міністр виконував завдання кремля щодо "переформатування" освіти та медицини окупованих областей України під потреби окупантів. Саме він допомагав переобладнати більшість навчальних закладів та лікарень регіонів під казарми для російських військових.

Силовики зазначають, що восени 2022 року Табачник отримав посаду радника керівника окупаційної адміністрації у тимчасово захопленій частині Запорізької області. Там же його включили до осередку кремлівської партії "Єдина Росія".

За даними слідства, є докази співпраці Табачника зі "смотрящім" за Мелітополем від голови Чеченської республіки рамзана кадирова Мурадом Саїдовим. Разом із ним екс-міністр розкрадав майно мешканців міста у квітні минулого року.

Табачнику повідомили про підозру додатково за двома статтями: "пособництво державі-агресору", а також "порушення законів та звичаїв війни".

Раніше "Телеграф" писав, що Табачнику загрожує довічне ув’язнення.