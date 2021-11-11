"Не мой концепт и ценности": министр культуры Александр Ткаченко подал в отставку

По мнению политика, передача Госкино в управление Кабмина была нелогичной

В четверг, 11 ноября, руководитель Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко решил освободить свое высокое кресло.

Новости об отставке чиновник сообщил на собственной странице в Facebook.

Известно, что решение об увольнение принято Ткаченко добровольно. Основанием для такого шага стали неединичные случаи отхода от европейской концепции реформирования и управления министерством. Главная же причина — в передаче Госкино в сферу управления Кабинета министров. По словам Александра Ткаченко, Минкульт даже не был уведомлен о подобном, как он утверждает, "нелогичном" решении.

"Это как забрать у компании транспортное отделение и передать его в управление совету директоров. Такой стиль и подход к управлению процессами меня удивляют — не мой концепт и ценности", — написал чиновник.

По словам самого Ткаченко, за время пребывания на должности ему удалось выполнить приблизительно половину из ранее запланированного. Любому преемнику чиновник готов помочь советом или делом — если обратятся.

Напомним, что на посту главы Минкульта Александр Ткаченко находился с 4 июня 2020 года. Он был 17-м по счету министром культуры Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал о недавних перестановках в Кабмине и новых лицах, которые там появились.