"Не мій концепт та цінності": міністр культури Олександр Ткаченко подав у відставку

На думку політика, передача Держкіно в управління Кабміну була нелогічною

У четвер, 11 листопада, керівник Міністерства культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко вирішив звільнити своє високе крісло.

Новини про відставку чиновник повідомив на власній сторінці у Facebook.

Відомо, що рішення про звільнення ухвалено Ткаченком добровільно. Підставою для такого кроку стали непоодинокі випадки відходу від європейської концепції реформування та управління міністерством. Головна причина — у передачі Держкіно у сферу управління Кабінету міністрів. За словами Олександра Ткаченка, Мінкульту навіть не було повідомлено про подібне, як він стверджує, "нелогічне" рішення.

"Це як забрати у компанії транспортне відділення і передати його в управління раді директорів. Такий стиль та підхід до управління процесами мене дивують — не мій концепт і цінності", — написав чиновник.

За словами самого Ткаченка, за час перебування на посаді йому вдалося виконати приблизно половину від початково запланованого. Будь-якому наступнику чиновник готовий допомогти порадою чи ділом — якщо звернуться.

Нагадаємо, що на посаді голови Мінкульту Олександр Ткаченко перебував із 4 червня 2020 року. Він був 17-м міністром культури України.

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