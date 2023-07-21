Олександр Ткаченко подав заяву про відставку та спробував виправдатися

Витрати на культуру так само важливі, як на дрони, заявив він

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко подав заяву про відставку після гучного скандалу у зв’язку з виділенням багатомільйонної суми бюджетних грошей на серіал.

Про це він сам заявив у ніч проти п’ятниці, 21 липня, на своєму каналі в Telegram.

Ткаченко пояснив, що приніс заяву про відставку прем’єр-міністрові Денису Шмигалю увечері, і лише потім дізнався про прохання президента Володимира Зеленського підшукати йому заміну.

Також чиновник вирішив ще раз пояснити свою позицію щодо витрачання великих сум грошей на культуру під час війни.

"Культура під час війни важлива, бо це війна не тільки за території, а за людей, а люди — це наша памʼять, історія, мова, творчість попри війну, спадщина і минуле заради майбутнього. І приватні, і бюджетні кошти під час війни на культуру не менш важливі, ніж на дрони, тому що культура це щит нашої ідентичності і наших кордонів. І це принципова моя позиція проти інших", — заявив Ткаченко.

Нагадаємо, раніше здійнявся скандал у зв’язку з державним замовленням серіалу про одіозного фермера та президента ФК "Інгулець" Олександра Поворознюка, який прославився під час війни, зокрема, своєю фразою: "Вова, е**ш їх, б***ь". На серіал пропонувалося виділити 33 млн гривень з бюджету.

Як повідомляв "Телеграф", президент Володимир Зеленський доручив пошукати заміну міністру культури та інформполітики України, — це також викликало неоднозначну реакцію українців.