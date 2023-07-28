Кабмін обрав в.о. голови Мінкультури замість Ткаченка: що про нього відомо

Карандєєв був підлеглим у Ткаченка

Після того, як Верховна Рада України підтримала відставку Олександра Ткаченка з посади Міністра культури та інформаційної політики, на його місце Кабмін обрав виконувача обов’язків. Ним став Ростислав Карандєєв.

"Телеграф" розповідає про те, що відомо про чиновника.

Ростислав Карандєєв

Народився 22 червня 1972 року у Києві

Освіта:

1993 — Київський національний університет імені Тараса Шевченка (за спеціальністю "Фізика твердого тіла").

2002 — Київський національний університет імені Тараса Шевченка (за спеціальністю "Правознавство").

2007 – докторантура Міжрегіональної академії управління персоналом (доктор філософії у галузі економіки).

2019 – магістра Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв (менеджмент соціокультурної діяльності).

1996 — вступив на посаду головного спеціаліста інформаційно-аналітичного відділу у Київській міській державній адміністрації

1998 — став заступником голови Харківської райдержадміністрації Києва

з 2001 року був заступником голови Дніпровської райдержадміністрації Києва.

був депутатом ІІ, ІІІ та ІV скликань Київради. А 1998 року делегований політичним об’єднанням "Молода Україна" на посаду міністра молоді та спорту Кабміну Юлії Тимошенко.

липень 2014 – травень 2014 – радник міністра культури України Євгенія Ніщука.

21 січня 2015 — 29 квітня 2016 — заступник міністра культури України В’ячеслава Кириленка.

29 квітня 2016 року — 26 лютого 2020 року — заступник міністра культури України — керівник апарату (міністрами були Євген Ніщук та Михайло Кулиняк).

Липень 2020 року – радник керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.

15 липня 2020 року – перший заступник міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Нагадаємо, 20 липня Олександр Ткаченко подав заяву про відставку після гучного скандалу з багатомільйонними витратами з бюджету на фінансування серіалу. Тоді ж він заявив, що на його думку, "кошти на культуру під час війни не менш важливі, ніж на дрони".