Рада звільнила Ткаченка з посади міністра культури: скільки голосів "за"

Він був головою Мінкульту три роки

Парламент підтримав відставку Олександра Ткаченка з посади Міністра культури та інформаційної політики. За це рішення проголосував 321 народний депутат.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк.

Железняк додав, що питання призначення нового міністра не стоїть на порядку денному 27 липня і, швидше за все, не розглядатиметься цього тижня.

Перед голосуванням депутатів, Ткаченко, який керував мінкультом із червня 2020 року, виступив у сесійній залі Ради.

Нагадаємо, 20 липня Олександр Ткаченко подав заяву про відставку після гучного скандалу з багатомільйонними витратами з бюджету на фінансування серіалу. Тоді ж він заявив, що на його думку, " кошти на культуру під час війни не менш важливі, ніж на дрони".

Як повідомляв "Телеграф", влада планує витратити 400 млн гривень на кіно, зокрема 10 млн гривень на новорічний серіал "Санаторій Незабудка" та ще 33 млн на зйомки серіалу про президента ФК "Інгульець". Проте українці не схвалили таку ідею, і в мережі почався справжній скандал.