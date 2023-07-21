"Заради чого ми воюємо?": Ткаченко зробив цікаві заяви за лічені години до своєї відставки

На думку політика, продовжувати справу кіноіндустрії у воєнний час нормально

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, навколо якого назрів скандал через багатомільйонне фінансування кіноіндустрії під час війни, вважає, що є абсолютно нормальною підтримку держави серіального виробництва. І що примітно, всього за вісім годин до своєї відставки він казав, що йти зі свого поста через цей галас не має наміру.

Про це Олександр Ткаченко повідомив у ході розмови із "Радіо Свобода".

Так, українців здивували суми, які уряд готовий витратити на такі серіали як "Санаторій Незабудка" та Позивний "Санта". Йдеться про 14 млн гривень. Також ще один серіал під назвою "Смт Інгулець". На це виділено близько 33 мільйонів гривень.

"Якщо не подобається комусь "Інгульець", будь-яке місто інше, тому що справа там не в "Інгульці", а це історія про двох ІТшників, які потрапили у воєнний час, працюють у тому числі для армії. Якщо і це не задовольняє, то я перепрошую", — сказав він.

Ткаченко підкреслив, що українці з одного боку хочуть, щоб у країні з’являвся якісний та актуальний контент, але водночас постає питання про гроші, адже багато хто вважає, що зараз вони більш необхідні для наших бійців на фронті.

"Давайте, скажіть: шановна громадськість і всі, кого обурюють втрати на культуру під час війни... А питання: заради чого ми воюємо? Заради цінностей, нашої ідентичності, культури, мови, історії, у тому числі й продукції, яку виробляють вітчизняні виробники під час війни, які позбавлені можливості надалі працювати", — наголосив Ткаченко.

Міністр, який подав у відставку, вважає, що продовжувати справу кіноіндустрії у воєнний час нормально.

"Так чинили всі, в тому числі й під час Другої світової війни й британці, і американці. І там знімалося кіно. І не тільки за кошти меценатів. І не тільки як продукція, так би мовити, яка може себе окупити, зокрема відповідними відомствами, які розуміли необхідність створення такого продукту саме під час війни", — підкреслив він.

Крім того, лише за вісім годин до його заяви про відставку Ткаченко заявляв, що попри створені петиції з вимогою його звільнити, він не планує залишати посаду. Також він додав, що не бачить у своїх діях чогось неправильного, що могло б не схвалювати суспільство.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський запропонував замінити міністра Олександра Ткаченка, заявивши, що під час війни в країні є важливіші питання, ніж витрати мільйонів гривень на серіали.