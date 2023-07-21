"Ради чего мы воюем?": Ткаченко сделал интересные заявления за считанные часы до своей отставки

По мнению политика, продолжать дело киноиндустрии в военное время — нормально

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, вокруг которого назрел скандал из-за многомиллионного финансирования киноиндустрии во время войны, считает, что абсолютно нормальной поддержку государства сериального производства. И что примечательно, всего за восемь часов до своей отставки он говорил, что уходить со своего поста из-за этой шумихи не намерен.

Об этом Александр Ткаченко сообщил в ходе разговора с "Радіо Свобода".

Так, украинцев удивили суммы, которые правительство готово потратить на такие сериалы как "Санаторий Незабудка" и Позывной "Санта". Речь идет о 14 млн гривен. Также еще один сериал с названием "Смт Ингулец". На это выделено около 33 миллионов гривен.

"Если не нравится кому-то "Ингулец", любой город другой, потому что дело там не в "Ингульце", а это история о двух ИТшниках, попавших в военное время, работающих в том числе для армии. Если и это не удовлетворяет, то я извиняюсь", — сказал он.

Ткаченко подчеркнул, что украинцы с одной стороны хотят, чтобы в стране появлялся качественный и актуальный контент, но в то же время встает вопрос о деньгах, ведь многие считают, что сейчас они более необходимы для наших бойцов на фронте.

"Давайте, скажите: уважаемая общественность и все, кого возмущают потери на культуру во время войны… А вопрос: ради чего мы воюем? Ради ценностей, нашей идентичности, культуры, языка, истории, в том числе и продукции, которую создают отечественные производители во время войны, которые лишены возможности в дальнейшем работать", — подчеркнул Ткаченко.

Министр, подавший в отставку, считает, что продолжать дело киноиндустрии в военное время — нормально.

"Так поступали все, в том числе и во время Второй мировой войны и британцы, и американцы. И там снималось кино. И не только за средства меценатов. И не только как продукция, так сказать, которая может себя окупить, в том числе соответствующими ведомствами, понимавшими необходимость создания такого продукта именно во время войны", — подчеркнул он.

Кроме того, всего за восемь часов до его заявления об отставке, Ткаченко заявлял, что несмотря на созданные петиции с требованием его уволить, он не планирует уходить с должности. Также он добавил, что не видит в своих действиях чего-то неправильного, что могло бы не одобрять общество.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский предложил заменить министра Александра Ткаченко, заявив, что во время войны в стране есть более важные вопросы, нежели траты миллионов гривен на сериалы.