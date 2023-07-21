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Кто может занять место министра Ткаченко в Минкульте: инсайд от нардепа

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Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Александр Ткаченко
Александр Ткаченко. Фото facebook

По словам политика, ходят разговоры, чтобы именно под новую кандидатуру была расписана игра с требованиями отставки

На место министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, который ранее подал в отставку, могут предлагать возглавляющую сейчас Художественный Арсенал Олесю Островскую-Люту.

Об этом в своем Telegram-канале пишет народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Инсайд по отставке Ткаченко. Как мне известно, вместо него будут предлагать Олесю Островскую-Люту. Она сейчас возглавляет Художественный Арсенал. Говорят, именно под нее и была расписана согласованная с офисом игра с требованиями отставки", — сказал он.

Олеся Островская-Люта. Фото - The Ukrainians

Нардеп напомнил, что в четверг, 20 июля, президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть замену на место Ткаченко. Это произошло на фоне скандала вокруг финансирования сериала про скандального фермера, президента ФК "Ингулец" Александра Поворознюка за 33 млн гривен. В ночь на 21 июля Александр Ткаченко в своем Telegram-канале заявил, что подает в отставку.

"Могу сказать, что когда в стране война, человек, миллионы средств собирающийся использовать на ненужные сериалы, не должен быть на этом посту. Плюс абсолютно провальная работа с не смотрящим марафоном. И история с Лаврой. Последней каплей стали тендеры", — подытожил Гончаренко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сам Александр Ткаченко считает, что тратить большую сумму на сериал во время войны — это нормально и "так делают все".

Теги:
#Украина #Отставка #Министр Культуры #Александр Ткаченко #Алексей Гончаренко