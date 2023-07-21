Хто може зайняти місце міністра Ткаченка у Мінкульті: інсайд від нардепа

За словами політика, ходять розмови, щоб саме під нову кандидатуру було розписано гру з вимогами відставки

На місце міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, який раніше подав у відставку, можуть пропонувати главу Художнього Арсеналу Олесю Островську-Люту.

Про це у своєму Telegram-каналі пише народний депутат України Олексій Гончаренко.

"Інсайд з відставки Ткаченка. Як мені відомо, замість нього пропонуватимуть Олесю Островську-Люту. Вона зараз очолює Художній Арсенал. Кажуть, саме під неї й була розписана узгоджена з офісом гра з вимогами відставки", — сказав він.

Олеся Островська-Люта. Фото — The Ukrainians

Нардеп нагадав, що у четвер, 20 липня, президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністрові Денису Шмигалю розглянути заміну на місце Ткаченка. Це сталося на тлі скандалу навколо фінансування серіалу про скандального фермера, президента ФК "Інгулець" Олександра Поворознюка за 33 млн гривень. У ніч на 21 липня Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі заявив, що подає у відставку.

"Можу сказати, що коли в країні війна, людина, яка мільйони коштів збирається використати на непотрібні серіали, не повинна бути на цій посаді. Плюс абсолютно провальна робота з марафоном, який не дивиться. І історія з Лаврою. Останньою краплею стали тендери", — підсумував Гончаренко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що сам Олександр Ткаченко вважає, що витрачати велику суму на серіал під час війни — це нормально і "так роблять усі".