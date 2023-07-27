Рада уволила Ткаченко с поста министра культуры: сколько голосов "за"

Он был главой Минкульта три года

Парламент поддержал отставку Александра Ткаченко с должности Министра культуры и информационной политики. За это решение проголосовал 321 народный депутат.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Железняк добавил, что вопрос назначения нового министра не стоит в повестке дня 27 июля и скорее всего, не будет рассматриваться на этой неделе.

Перед голосованием депутатов, Ткаченко, который руководил минкультом с июня 2020-го года, выступил в сессионном зале Рады.

Напомним, 20 июля, Александр Ткаченко подал заявление об отставке после громкого скандала с многомиллионными тратами из бюджета на финансирование сериала. Тогда же он заявил, что по его мнению, "средства на культуру во время войны не менее важны, чем на дроны".

Как сообщал "Телеграф", власти планируют потратить 400 млн гривен на кино, в частности 10 млн гривен на новогодний сериал "Санаторий Незабудка" и еще 33 млн на съемки сериала про президента ФК "Ингулец". Однако украинцы не одобрили такую идею и в сети начался настоящий скандал.