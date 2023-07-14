Кабмін призначив голову Нацполіції України

Його тимчасова робота стала постійною

Головою Нацполіції України став Іван Вигівський, який раніше обіймав посади начальника поліції Києва.

Відповідне рішення ухвалено Кабінетом міністрів України.

Варто зазначити, що після загибелі міністра МВС Дениса Монастирського його посаду обійняв Ігор Клименко, а роботою Клименка, який був головою Нацполу, тимчасово займався Вигівський. Тепер його тимчасова робота стала постійною.

Що відомо про Вигівського?

Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1999 році з посади слідчого Очаківського міськрайонного відділу УМВС України у Миколаївській області. 2003-го закінчив Національний університет внутрішніх справ України;

З 2016 року обіймав посаду заступника начальника Головного управління – начальника слідчого управління ГУ Нацполіції у Миколаївській області. А у лютому 2020-го було призначено на посаду начальника ГУНП у Полтавській області. І вже у серпні 2021 року став головою поліції Києва;

У 2023 був ТВО глави Нацполіції України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував повний список загиблих під час падіння вертольота МВС у Броварах 18 січня. Крім міністра Дениса Монастирського, загинули ще кілька його колег.