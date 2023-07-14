Кабмин назначил главу Нацполиции Украины

Его временная работа стала постоянной

Главой Нацполиции Украины стал Иван Выговский, которы ранее занимал должности начальника полиции Киева.

Соответствующее решение принят Кабинетом министров Украины.

Стоит отметить, что после гибели министра МВД Дениса Монастырского его должность занял Игорь Клименко, а работой Клименко, который был главой Нацпола, временно занимался Выговский. Теперь его временная работа стала постоянной.

Что известно о Выговском?

Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году с должности следователя Очаковского горрайонного отдела УМВД Украины в Николаевской области. В 2003-м окончил Национальный университет внутренних дел Украины;

С 2016 года занимал должность заместителя начальника Главного управления — начальника следственного управления ГУ Нацполиции в Николаевской области. А в феврале 2020-го был назначен на должность начальника ГУНП в Полтавской области. И уже в августе 2021 года стал главой полиции Киева;

В 2023 был врио главы Нацполиции Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал полный список погибших во время падения вертолета МВД в Броварах 18 января. Помимо министра Дениса Монастырского погибли еще несколько его коллег.