Україну чекає хвиля кадрових перестановок: куди можуть відправити Резнікова і хто займе місце Ткаченка

Ми дізналися, які зміни у верхівці влади можуть відбутися вже незабаром

В найближчому майбутньому українська влада може провести кілька кадрових змін, зокрема, країна може отримати нового міністра оборони України.

Про це "Телеграфу" стало відомо з декількох джерел.

"Резнікова хочуть відправити послом у Британію замість звільненого Пристайка. Ще треба дочекатись схвального агреману, але загалом, його кандидатура на цю посаду схвально сприймається і в ОП, і в Британії. Сам він давно вже хотів поїхати послом кудись — наприклад, у Штати, тепер трапилась Британія",- зазначає джерело видання.

Якщо призначення Резнікова схвалять в Британії, то на його посаду в Міноборони претендує генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Нині Павлюк працює заступником Резнікова.

"На посаду міністра знову хотів Буданов (голова ГУР, — ред.), але його кандидатура спірна, тому попри його бажання, шанси на його призначення близькі до нуля", — зазначає ще один співрозмовник видання в українській владі.

Щодо інших кадрових перестановок, то замість звільненого міністра культури Олександра Ткаченко поки працюватиме його заступник Ростислав Карандєєв, якого нещодавно призначили виконуючим обов’язки.

"Серед кандидатів на цю посаду розглядається Мосейчук (телеведуча Наталія Мосейчук, — ред.) та Островська-Люта (директор "Мистецького арсеналу"), але найближчий місяць міністерством керуватиме Карандєєв", — зазначає джерело видання.

Також, за інформацією "Телеграфу", найближчим часом Давіда Арахамію можуть зняти з поста голови фракції "Слуга народу".

"Це відголосок непростих взаємин між Арахамією та Єрмаком. Голова ОП поступово хоче зменшувати вплив Давіда. Близького до Арахамії Гусєва з Укроборонпрому замінили на Сметаніна, якого лобіював Камишин (міністр стратегічних галузей промисловості, — ред.). Камишин зараз дуже нарощує свою вагу, хоча і лобіював його Кубраков (віцепрем’єр з відновлення, — ред.). Замість Арахамії головою фракції можуть поставити, насправді, кого завгодно. Головне — лояльного. У фракції загалом зараз складні часи", — каже співрозмовник з Верховної Ради.

Він також зазначає, що непрості відносини у Банкової і з Данилом Гетьманцевим, хоча він частково займається збором голосів під ряд законопроектів.