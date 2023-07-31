"Тьху. Огида": ексміністр накинувся на мера Маріуполя зі звинуваченнями, але йому жорстко відповіли

Радник мера Маріуполя вважає, що Олександр Ткаченко безпосередньо винен бездіяльністю у втраті культурної спадщини у Маріуполі

Колишній глава міністерства культури Олександр Ткаченко, який подав у відставку після скандалу з фінансуванням кіноіндустрії, звинуватив мера Маріуполя Вадима Бойченка у відмові евакуювати музейні колекції. Однак на свої звинувачення незабаром він отримав жорстку відповідь.

Прокоментувати цю ситуацію та висловлювання Олександра Ткаченка взявся радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він опублікував у своєму Telegram-каналі пост, у якому прояснив ситуацію.

Так, в інтерв’ю BBC Україна колишній міністр заявив, що нібито Бойченко відмовився проводити евакуацію музеїв міста перед початком повномасштабної війни.

"23 числа, коли ми прямо в YouTube побачили, як грабують маріупольські магазини, я про всяк випадок зателефонував керівництву міста та області й сказав: "Дивіться, у вас, напевно, люди щось знають, чого не знаємо ми. Давайте щось зробимо з музеєм". У нас була дуже гостра дискусія з мером Маріуполя, який не хотів цього робити. А це комунальний заклад не нашого підпорядкування", – розповів Ткаченко.

Своєю чергою Петро Андрющенко звинуватив ексміністра у брехні.

“Ще раз. у Маріуполі 3 березня та ім’я Порт-Сіті. Це перша брехня людини, яка не зробила приблизно нічого", — сказав Андрющенко.

За його словами, напередодні повномасштабного російського вторгнення, 23 лютого 2022 року, жодних розмов чи дзвінків із мером Маріуполя не було. Проте розмова відбулася 21 лютого, але Андрющенко не став говорити, про що конкретно вона була. Водночас він запропонував самому Ткаченку про це розповісти.

"Крім того, брехня номер один – що музеї комунальна власність. Так. А шедеври національної спадщини, чия власність та зона відповідальності? Ой! Міністерство. Якось воно незручно вийшло. Огида", — додав радник мера.

Він вважає, що це чергова спроба перевести увагу "із власної некомпетентності"

"Така картина по всіх майже окупованих територіях. І винен у цьому а) путін б) міністр Ткаченко бездіяльністю. У мене все. Тьху... огида", — резюмував Петро Андрющенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Олександр Ткаченко опинився в центрі великого скандалу через виділення багатомільйонних коштів на зйомки серіалу "смт Інгулець", де прототипом головного героя став фермер з Кіровоградської області, президента ФК "Інгульець" Олександр Поворознюк, відомий фразою "Вова, **аш їх б**дь".