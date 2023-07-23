У чому кримінал? Експерт подивився з іншого боку на скандал навколо Мінкульту та Ткаченка

Зупиняти розвиток культури, тим паче просування патріотичного контенту, під час війни не можна

Українське суспільство сколихнули суперечки щодо деяких рішень влади під час війни, проте не варто звалювати всі кейси в одну купу під грифом "зрада". Іноді люди дуже гостро реагують на цілком виправдані кроки, не розібравшись у деталях.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа".

Саме так сталося із заміною герба СРСР на монументі "Батьківщина-Мати" гербом України. Оновлення культової скульптури справді коштуватиме 28 млн. грн, проте жодної копійки з бюджету на це не витратять — фінансування проєкту взяли на себе представники бізнесу.

Щодо іншого скандалу — навколо дорогого кіновиробництва та інших проєктів Мінкульту, питання невідкладності яких порушила громадськість, то за словами економічного експерта, політолога Олексія Буряченка, зупиняти розвиток культури, тим більше просування патріотичного контенту, під час війни не можна. Однак і підтримка цієї сфери має відбуватися в інший спосіб.

"Жодних дисциплінарних претензій до Ткаченка нема. Міністерство подало пропозицію щодо обсягів фінансування на 2023 рік, ВР її задовольнила, тепер відомство освоює ці кошти. В чому "кримінал"? Інша річ, що суто з політичної точки зору він мав би або знайти більш вагомі аргументи для відстоювання своєї позиції, або почати активно працювати над пошуком меценатів для фінансування кіновиробництва та інших проектів Мінкульту. Під час війни варто було б використовувати для цього саме позабюджетні кошти", – пояснив експерт.

Нагадаємо, обурення суспільства досягло апогею кілька днів тому, коли стало відомо, що Мінкульт витратить із бюджету близько 400 млн грн на кіносферу. Зокрема, 33 млн грн начебто підуть на зйомки серіалу про одіозного президента ФК "Інгулець" Олександра Поворознюка.

Відповідаючи на шквал критики, глава відомства Олександр Ткаченко заявив, що такий підхід до розподілу коштів є "нормальним", ніж розлютив українців ще більше.

Володимир Зеленський повідомив про ініціювання ним заміни Ткаченка на посаді голови Міністерства культури та інформаційної політики. Водночас останній заявив, що йде у відставку, але спробував ще раз відстояти свою позицію щодо фінансування галузі.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Барабани, бруківка, кіно: що не так з видатками бюджетних коштів під час війни і чому це не завжди "зрада"