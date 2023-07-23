В чем криминал? эксперт посмотрел с другой стороны на скандал вокруг Минкульта и Ткаченко
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Останавливать развитие культуры, тем более продвижение патриотического контента, во время войны нельзя
Украинское общество всколыхнули споры по поводу некоторых решений власти во время войны, однако не стоит сваливать все кейсы в одну кучу под грифом "зрада". Иногда люди слишком остро реагируют на вполне оправданные шаги, не разобравшись в деталях.
Об этом говорится в материале "Телеграфа".
Именно так произошло с заменой герба СССР на монументе "Родина-Мать" гербом Украины. Обновление культовой скульптуры действительно будет стоить 28 млн грн, однако ни одной копейки из бюджета на это не потратят — финансирование проекта взяли на себя представители бизнеса.
Что касается другого скандала — вокруг дорогостоящего кинопроизводства и других проектов Минкульта, неотложность которых общественность поставила под вопрос, по словам экономического эксперта, политолога Алексея Буряченко, останавливать развитие культуры, тем более продвижение патриотического контента, во время войны нельзя. Однако и поддержка этой сферы должна происходить иным образом.
"Никаких дисциплинарных претензий к Ткаченко нет. Министерство подало предложение относительно объемов финансирования на 2023 год, ВР его удовлетворила, теперь ведомство осваивает эти средства. В чем "криминал"? Другое дело, что сугубо с политической точки зрения он должен был или найти более весомые аргументы для отстаивания своих позиций, или начать активно работать над поиском меценатов для финансирования кинопроизводства и других проектов Минкульта. Во время войны стоило бы использовать для этого именно внебюджетные средства", – пояснил эксперт.
Напомним, возмущение общества достигло апогея несколько дней назад, когда стало известно, что Минкульт потратит из бюджета около 400 млн грн на киносферу. В частности, 33 млн грн вроде как пойдут на съемки сериала об одиозном президенте ФК "Ингулец" Александре Поворознюке.
Отвечая на шквал критики, глава ведомства Александр Ткаченко заявил, что такой подход к распределению средств является "нормальным", чем разозлил украинцев еще больше.
Владимир Зеленский сообщил об инициировании им замены Ткаченко на посту главы Министерства культуры и информационной политики. Одновременно с этим последний заявил, что уходит в отставку, но попытался еще раз отстоять свою позицию по финансированию отрасли.
Детальнее читайте в материале "Телеграфа": Барабаны, брусчатка, кино: что не так с расходами бюджетных средств во время войны и почему это не всегда "зрада"