В чем криминал? эксперт посмотрел с другой стороны на скандал вокруг Минкульта и Ткаченко

Останавливать развитие культуры, тем более продвижение патриотического контента, во время войны нельзя

Украинское общество всколыхнули споры по поводу некоторых решений власти во время войны, однако не стоит сваливать все кейсы в одну кучу под грифом "зрада". Иногда люди слишком остро реагируют на вполне оправданные шаги, не разобравшись в деталях.

Об этом говорится в материале "Телеграфа".

Именно так произошло с заменой герба СССР на монументе "Родина-Мать" гербом Украины. Обновление культовой скульптуры действительно будет стоить 28 млн грн, однако ни одной копейки из бюджета на это не потратят — финансирование проекта взяли на себя представители бизнеса.

Что касается другого скандала — вокруг дорогостоящего кинопроизводства и других проектов Минкульта, неотложность которых общественность поставила под вопрос, по словам экономического эксперта, политолога Алексея Буряченко, останавливать развитие культуры, тем более продвижение патриотического контента, во время войны нельзя. Однако и поддержка этой сферы должна происходить иным образом.

"Никаких дисциплинарных претензий к Ткаченко нет. Министерство подало предложение относительно объемов финансирования на 2023 год, ВР его удовлетворила, теперь ведомство осваивает эти средства. В чем "криминал"? Другое дело, что сугубо с политической точки зрения он должен был или найти более весомые аргументы для отстаивания своих позиций, или начать активно работать над поиском меценатов для финансирования кинопроизводства и других проектов Минкульта. Во время войны стоило бы использовать для этого именно внебюджетные средства", – пояснил эксперт.

Напомним, возмущение общества достигло апогея несколько дней назад, когда стало известно, что Минкульт потратит из бюджета около 400 млн грн на киносферу. В частности, 33 млн грн вроде как пойдут на съемки сериала об одиозном президенте ФК "Ингулец" Александре Поворознюке.

Отвечая на шквал критики, глава ведомства Александр Ткаченко заявил, что такой подход к распределению средств является "нормальным", чем разозлил украинцев еще больше.

Владимир Зеленский сообщил об инициировании им замены Ткаченко на посту главы Министерства культуры и информационной политики. Одновременно с этим последний заявил, что уходит в отставку, но попытался еще раз отстоять свою позицию по финансированию отрасли.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": Барабаны, брусчатка, кино: что не так с расходами бюджетных средств во время войны и почему это не всегда "зрада"