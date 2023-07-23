Барабаны, брусчатка, кино: что не так с расходами бюджетных средств во время войны и почему это не всегда "зрада"

Можно ли направить все "свободные" средства на оборону?

В последние несколько месяцев в Украине чуть ли не ежедневно вспыхивают новые скандалы из-за неоправданного расходования бюджетных средств. Шума уже наделали закупленные столичными властями барабаны для бомбоубежищ, замена вполне приличной на вид брусчатки в Киеве, изготовление 7-метрового герба для монумента "Родина-Мать" и многие другие сомнительные затраты во время войны.

Украинцы встревожены тем, что пока они по копейке собирают деньги на пикапы и беспилотники для ВСУ, правительство вкладывает сотни миллионов гривен в украшение городов и создание развлекательного контента.

"Телеграф" выяснял, кто должен нести ответственность за нерациональные расходы, и всегда ли не потраченные на армию средства являются "зрадой".

Расточительство наказуемо

Возмущение общества достигло апогея несколько дней назад, когда стало известно, что Минкульт потратит из бюджета около 400 млн грн на киносферу. В частности, 33 млн грн вроде как пойдут на съемки сериала об одиозном президенте ФК "Ингулец" Александре Поворознюке.

Отвечая на шквал критики, глава ведомства Александр Ткаченко заявил, что такой подход к распределению средств является "нормальным", чем разозлил украинцев еще больше.

"Эти произведения, которые должны быть созданы, останутся собственностью государства. Это важно. Собственностью налогоплательщиков в дальнейшем. И это нормально, что во время войны государство поддерживает в том числе и производство сериалов. Так поступали все, в том числе и во время Второй мировой войны американцы и британцы, и не только за деньги меценатов", — сказал Александр Ткаченко.

Проигнорировать ситуацию с сомнительным расходованием бюджетных средств во время войны не смог и президент Украины. Во время своего вечернего обращения к гражданам Владимир Зеленский сообщил об инициировании им замены Ткаченко на посту главы Министерства культуры и информационной политики.

Одновременно с этим последний заявил, что уходит в отставку и попытался еще раз отстоять свою позицию по финансированию отрасли.

"Культура во время войны важна, потому что это война не только на территории, а за людей, а люди — это наша память, история, язык, творчество, несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего. И частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура это щит нашей идентичности и наших границ. И это моя принципиальная позиция против других", — заявил Ткаченко.

Подобные инциденты обычно разделяют украинцев на два лагеря: пока одни отстаивают финансирование "тыла", ведь жизнь должна продолжаться даже во время войны, другие требуют направить максимум бюджетных средств на нужды армии, ведь без побед на фронте "тылом" мы будем оставаться недолго.

Одним из популярных мифов вокруг использования бюджетных средств является невозможность перенаправления их на другие нужды. К примеру, если деньги были заложены в бюджет на ремонт дорог или озеленение парков, потратить их на ВСУ просто невозможно. На самом деле это не так.

По словам экономического эксперта, политолога Алексея Буряченко, для изменения целевого назначения средств глава ведомства должен внести предложение в Кабмин по перераспределению выделенных денег и освоению их с военным приоритетом. Если инициативу поддержит Верховная Рада, "адресат" финансирования будет изменен.

"На местном уровне все еще проще — для перераспределения средств достаточно депутатской инициативы и соответствующего решения сессии горсовета. Думаю, именно это больше всего возмущает общество: имея возможность поддержать армию, местные власти закатывают деньги в асфальт, высаживают клумбы и белят бордюры. На такие "мелочи" уходят большие сумы и это действительно несколько невовремя", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

В то же время политический аналитик отмечает: не стоит сваливать все кейсы в одну кучу под грифом "зрада". Иногда общество слишком остро реагирует на вполне оправданные решения властей, не разобравшись в деталях.

Именно так произошло с заменой герба СССР на монументе "Родина-Мать" гербом Украины. Обновление культовой скульптуры действительно будет стоить 28 млн грн, однако ни одной копейки из бюджета на это не потратят — финансирование проекта взяли на себя представители бизнеса.

Относительно скандала вокруг дорогостоящего кинопроизводства и других проектов Минкульта, неотложность которых общественность поставила под вопрос, Алексей Буряченко уверен — останавливать развитие культуры, тем более продвижение патриотического контента, во время войны нельзя. Впрочем, и поддержка этой сферы должна происходить иным образом.

"Никаких дисциплинарных претензий к Ткаченко нет. Министерство подало предложение относительно объемов финансирования на 2023 год, ВР его удовлетворила, теперь ведомство осваивает эти средства. В чем "криминал"? Другое дело, что сугубо с политической точки зрения он должен был или найти более весомые аргументы для отстаивания своих позиций, или начать активно работать над поиском меценатов для финансирования кинопроизводства и других проектов Минкульта. Во время войны стоило бы использовать для этого именно внебюджетные средства", – говорит эксперт.

Бороться с транжирством помогут новые законы

Среди критиков бездумного расходования госбюджета во время войны есть и чиновники. Так, глава фракции "Голос" в Киевском городском совете Григорий Маленко инициировал введение моратория на использование бюджетных средств на второстепенные нужды до завершения действия военного положения.

По словам другого народного избранника, депутата Киевсовета от "Европейской солидарности" Леонида Емца, механизмы для перенаправления средств действительно существуют, однако воспользоваться ими, чтобы передать средства на нужды армии, не так уж просто.

"На законодательном уровне мы имеем проблемы с перечислением средств военным. Как депутат из своего депутатского фонда я не мог этого сделать. Приходилось сидеть вместе с руководителем батальонов и прорабатывать все юридические документы по этому направлению. На военных также возлагается слишком много юридической ответственности за принятие средств города. Нам удалось помочь, но не благодаря законодательству, а вопреки ему. Чтобы перераспределять эти средства, мы должны находить механизмы, создавать какие-то спецфонды, за которыми потом, я уверен, еще и придет прокуратура и будет задавать вопросы. В свою очередь законодатель, который может изменять закон и предоставить нам возможность поддерживать армию, за два года не поднял свой законодательный зад и ничего для этого не сделал", — говорит депутат в комментарии "Телеграфу".

Стоит отметить, что после ряда скандалов вокруг расточительства бюджетных средств и, собственно, отставки по этой же причине Александра Ткаченко, столичные власти поспешили отчитаться о предоставленной помощи ВСУ, пообещать не начинать крупные инфраструктурные проекты, и даже больше – инициировать внеочередную сессию Киевгорсовета для согласования объемов помощи армии.

Впрочем, насколько будет подхвачена инициатива столичных властей в регионах и на местах — большой вопрос. Ведь у чиновников всегда есть соблазн половить жирную рыбку в мутной воде. И хотя буква закона стоит на их стороне — дух времени требует срочных изменений уже немедленно.