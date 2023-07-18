Без барабанов и кладки брусчатки. В Киеве могут запретить финансирование второстепенных потребностей

В то же время предлагается направлять средства на ВСУ

В Киевском городском совете готовят мораторий на использование бюджетных средств до конца военного положения после историй по закупке барабанов для укрытий, ремонтов дорог и реконструкций.

Подготовку решения о внедрении моратория инициировал депутат Киевсовета Григорий Маленко (фракция ГОЛОС), об этом он сообщил в своем Facebook. По словам депутата, это позволит аккумулировать значительный ресурс, который можно будет направить на финансирование первоочередных потребностей ВСУ.

"Первым приоритетом для бюджета любого уровня должна быть поддержка ВСУ и всего, что ускоряет нашу общую победу", — написал депутат.

Также Маленко обратился к депутатам ВРУ, Кабмина и другим органам государственной и местной власти, чтобы каждый на своем уровне наработал соответствующее решение и внедрил аналогичный мораторий.

"Прошу всех мысленно вернуться в март-апрель 2022 года, когда мы все забыли о партийных флагах, личных оскорблениях и интересах и объединились против общего врага", — напомнил Маленко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в одном из лицеев Киева закупили для укрытий кухонной утвари почти на полтора миллиона, а в других бомбоубежищах нашли барабанов на 900 тысяч.