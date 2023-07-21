Скандальные тендеры: как можно остановить чиновников

Средства местных бюджетов можно отправить на дроны, но есть нюанс

Если изменить приоритеты бюджетного финансирования — появится возможность направить деньги из бюджетов местных общин на финансирование расходов, актуальных во время войны, а не на перекладывание тротуарной плитки или строительство стадионов.

Об этом "Телеграфу" рассказал экс-нардеп, бывший и.о. генерального прокурора Украины, юрист Виктор Чумак.

"Надо бы принять соответствующие законы, которые изменили бы порядок финансирования, порядок зачисления этих средств не в бюджеты местных общин, а в центральный бюджет", — считает эксперт.

Также он отмечает, что стоит создать специальные целевые программы.

"К примеру, 30-40% от налога на доходы физических лиц, идущих на местные бюджеты, должны были бы идти на программу развития дронов. Другие – на программу развития боеприпасов и т.д. Но сейчас это не вопрос местных общин. Это вопрос к Верховной Раде", — отметил экс-нардеп.

Однако, внедрять такие изменения никто не спешит.

"Никто не хочет менять этого, потому что это их доход. Это доход местных чиновников. А не будет дохода местных чиновников, не будет поддержки центральных властей. Поэтому центральные власти не хотят этот доход забирать у местных чиновников, чтобы они оставались лояльными к ней", — подытожил Виктор Чумак.

Больше о том, почему украинские чиновники во время войны продолжают тратить средства налогоплательщиков на неуместные цели — читайте в материале "Телеграфа": "Что сделать, чтобы остановить тендерные скандалы: бывший глава ГПУ указал на важные детали".

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