Скандальні тендери: як можна зупинити чиновників

Кошти місцевих бюджетів можна відправити на дрони, але є нюанс.

Якщо змінити пріоритети бюджетного фінансування — з’явиться можливість направити гроші з бюджетів місцевих громад на фінансування видатків, актуальних під час війни, а не на перекладання тротуарної плитки чи будівництво стадіонів.

Про це "Телеграфу" розповів екс-нардеп, колишній в.о. генерального прокурора України, юрист Віктор Чумак.

"Треба було б прийняти відповідні закони, які б змінили порядок фінансування, порядок зарахування цих коштів не до бюджетів місцевих громад, а до центрального бюджету", — вважає експерт.

Також він зазначає, що варто створити спеціальні цільові програми.

"Приміром, 30-40% податку на доходи фізичних осіб, які йдуть на місцеві бюджети, мали б йти на програму розвитку дронів. Інші – на програму розвитку боєприпасів тощо. Але зараз це не питання місцевих громад. Це питання до Верховної Ради", — зазначив екс-нардеп.

Проте запроваджувати такі зміни ніхто не поспішає.

"Ніхто не хоче змінювати цього, тому що це їхній дохід. Це дохід місцевих чиновників. А не буде доходу місцевих чиновників, не буде підтримки центральної влади. Тому центральна влада не хоче цей дохід забирати у місцевих чиновників, щоб вони залишалися лояльними до неї", — підсумував Віктор Чумак.

Більше того, чому українські чиновники під час війни продовжують витрачати кошти платників податків на недоречні цілі — читайте у матеріалі "Телеграфа": "Що зробити, щоб зупинити тендерні скандали: колишній глава ГПУ вказав на важливі деталі" .

Раніше "Телеграф" писав про те, що держпідприємство витратить мільйони на мультик про себе та піар.