"Тьфу. Отвращение": экс-министр накинулся на мэра Мариуполя с обвинениями, но ему жестко ответили

Советник мэра Мариуполя считает, что Александр Ткаченко напрямую виноват бездействием в потере нашего культурного наследия в Мариуполе

Бывший глава министерства культуры Александр Ткаченко, подавший в отставку после скандала с финансированием киноиндустрии, обвинил мэра Мариуполя Вадима Бойченко в отказе эвакуировать музейные коллекции. Однако на свои обвинения вскоре он получил жесткий ответ.

Прокомментировать данную ситуацию и высказывания Александра Ткаченко взялся советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. Он опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором прояснил ситуацию.

Так, в интервью ВВС Украина бывший министр заявил, что якобы Бойченко отказался проводить эвакуацию музеев города перед началом полномасштабной войны.

"23 числа, когда мы прямо в YouTube увидели, как грабят мариупольские магазины, я на всякий случай позвонил руководству города и области и сказал: "Смотрите, у вас наверняка люди что-то знают, чего не знаем мы. Давайте что-нибудь сделаем с музеем". У нас была очень острая дискуссия с мэром Мариуполя, который не хотел этого делать. А это коммунальное заведение, не нашего подчинения", – рассказал Ткаченко.

В свою очередь Петр Андрющенко обвинил экс-министра во лжи.

"Еще раз. В слух. И может эта… бывшая чинуша идти в суд. Где я с радостью докажу, что уже бывший министр культуры не просто врал, а напрямую виноват бездействием в потере нашего культурного наследия в Мариуполе. Снова. Первый случай мародерства зафиксирован в Мариуполе 3 марта и имя Порт-Сити. Это первая ложь человека, не сделавшего примерно ничего", — сказал Андрющенко.

По его словам, накануне полномасштабного российского вторжения, 23 февраля 2022 года, никаких разговоров или звонков с мєром Мариуполя не было. Однако разговор состоялся 21 февраля, но Андрющенко не стал говорить, о чем конкретно он был. Вместе этого он предложил самому Ткаченко об этом рассказать.

"Кроме того, ложь номер один – что музеи коммунальная собственность. Да. А шедевры национального наследия, чья собственность и зона ответственности? Ой! Министерство. Как-то оно неудобно вышло. Отвращение", — добавил советник мэра.

Он считает, что это очередная попытка перевести внимание "с собственной некомпетентности"

"Такова картина по всем почти оккупированным территориям. И виноват в этом а) путин б) министр Ткаченко бездействием. У меня все. Тьфу… отвращение", — резюмировал Петр Андрющенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Александр Ткаченко оказался в центре крупного скандала в связи с выделением многомиллионных средств на съемки сериала "смт Ингулец", где прототипом главного героя стал фермер из Кировоградской области, президента ФК "Ингулец" Александр Поворознюк, известный фразой "Вова, **ашь их б**дь".