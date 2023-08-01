Буданов хоче стати міністром, але шансів мало: що стало відомо "Телеграфу"

У той же час, чинний голова Міноборони може стати послом у Британії.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов хотів би обійняти посаду міністра оборони України.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на джерела в українській владі.

Наші співрозмовники зазначили, що таке призначення є малоймовірним.

"На посаду міністра знову хотів Буданов, але його кандидатура спірна, тому, незважаючи на його бажання, шанси на його призначення близькі до нуля", — повідомило джерело.

Також співрозмовник розповів, що чинний міністр оборони України Олексій Резніков може отримати посаду посла у Великій Британії, яку нещодавно залишив Вадим Пристайко.

"Ще потрібно дочекатися схвального агремана, але загалом його кандидатура на цю посаду схвально сприймається і в ОП, і в Великій Британії. Сам він давно вже хотів поїхати послом кудись — наприклад, у Штати, тепер варіант із Британією", — зазначає джерело.

Якщо призначення Резнікова отримає схвалення в Великій Британії, то, швидше за все, головою Міноборони стане генерал-лейтенант Олександр Павлюк, який є заступником голови відомства.

Більш детально читайте у матеріалі "Телеграфа": Україну чекає хвиля кадрових перестановок: куди можуть відправити Резнікова і хто займе місце Ткаченка

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