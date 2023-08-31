Резникову готовят отставку: нардеп заявил, что преемник уже известен

Президент Украины уже определил новую кандидатуру на должность главы Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников покинет свою должность и станет послом в Великобритании. Его место в Министерстве займет глава Фонда госимущества Рустем Умеров, а кто придет вместо него — пока неизвестно.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. По его словам, такие перестановки произойдут уже в первую неделю сентября.

"На место Министра обороны будет подан наш экс-коллег по фракции, а сейчас глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Как раз буквально недавно у него год в должности был. И прошу отметить, год без всякого скандала и с рекордным результатом ФГИУ. Кто вместо Рустема на Фонд пока не решено. Учитывая, сколько активов туда передали и полномочий, надеюсь, это не будет снова "вечный и.о.", — написал нардеп.

В то же время украинский журналист и волонтер Юрий Бутусов на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором подтвердил, что президент Владимир Зеленский, по данным источников, определил новую кандидатуру на должность министра обороны — Рустема Умерова.

"Умеров далекий от войны человек. Но его, как и его предшественники Таран и Резников, продвигает глава офиса президента Андрей Ермак, фактический "куратор" Минобороны", — заявляет он.

Бутусов подчеркнул, что у новой кандидатуры нет никаких программ действий и понимания, как работает вся эта система. Таким образом, какое-то время он будет тратить на обучение, а не принятие решений.

"Но цена такой "учебы" — кровь десятков тысяч людей, которые будут еще на неопределенное время лишены давно назрелых необходимых решений. Фронт нуждается в системных решениях и постоянных изменениях, которые могут осуществить не военные, а только политики, от которых зависят законодательные изменения и ресурсное обеспечение, мобилизация людей и экономики. Минобороны – это ключевой элемент организации войны, а слабая организация – это наша основная проблема", — пишет журналист.

Стоит добавить, что в СМИ в качестве вероятных кандидатов на должность министра обороны Украины рассматривали вице-премьера, министра инфраструктуры и развития территорий Александра Кубракова, а также министра по развитию стратегических отраслей Александра Камышина.

Как сообщает РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники, Камышин пользуется уважением со стороны высшего руководства, однако он еще недостаточно "заматерел", чтобы занять такую должность. Что касается Кубракова, то он якобы и сам не против был перейти в Минобороны, однако в случае с ним так ничего и не было решено.

Журналисты поинтересовались у собеседника, можно ли вычеркивать из списка вероятных кандидатур Камышина и Кубракова, на что тот ответил следующее:

"Вычеркивать пока никого нельзя, у нас может случиться что угодно".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что разговоры об отставке Алексея Резникова тянутся еще с зимы 2023 года, после крупного скандала в Минобороне с закупкой продуктов для украинских военных по завышенной цене.