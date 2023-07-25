У мережі спробували захейтити в.о. директора музею Голодомору через її фігуру: подробиці скандалу

Думки щодо призначення Гасіджак у мережі розділилися

У мережі захейтили виконувачу обов’язки гендиректорки музею Голодомору-геноциду Лесю Гасіджак через її зовнішність. На думку деяких українців, цей музей має очолювати людина, яка "знає, що таке голод".

Проти кандидатури Лесі Гасіджак виступив Клим Братковський. У коментарях його звинуватили у бодішеймінгу та знущанні з принципу толерантності.

Клім написав, що призначення Лесі Гасіджак виглядає як "якийсь знущання з пам’яті про Голодомор". Ймовірно, він натякнув на повну фігуру в.о. гендиректорки музею. Пізніше він додав, що музей Голодомору-геноциду має очолити військовий, який пройшов російський полон і знає реально, що таке голод, тому він може зрозуміти всю суть музею про Голодомор.

У коментарях його попросили зупинитися і припинити ображати жінку через її зовнішній вигляд. Знайомі з Лесею Гасіджак наголосили, що вона чудовий фахівець своєї справи та фігура ніяк не впливає на знання історії чи професіоналізм. Клима Братковського звинуватили у бодішеймінгу, фетшеймінгу та лукізмі, а також зазначили, що він не знає нічого про стан здоров’я Гасіджак і тому не може відгукуватися про неї у такому тоні.

Проте знайшлися й ті, хто повністю підтримав хейт у бік в.о. директорки музею. Вони цікавилися, невже немає іншого історика на цю посаду, а дехто навіть припустив, що призначення Гасіджак робиться спеціально, щоб викликати "обурення у суспільстві".

А голова ГО "Українська Оборона" Євген Лешан назвав усіх, хто хейтить Лесю Гасіджак деге****тами.

"При призначенні на посаду мають значення професійні знання тематики голодомору, досвід музейного менеджменту та гідна позиція щодо скандалу з фальсифікаціями від попереднього керівництва Музею голодомору. За цими пунктами Леся Гасіджак – ідеальна кандидатка. А ви, панове – деге****ти", — написав він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українці обурилися, що на музей Голодомору хочуть виділити майже 574 млн гривень. У мережі розгорілася неабияка суперечка на цю тему.