В сети попытались захейтить и.о. директора музея Голодомора из-за фигуры: подробности скандала

Мнения касательно назначения Гасиджак в сети разделились

В сети захейтили исполняющую обязанности гендиректора музея Голодомора-геноцида Лесю Гасиджак из-за ее внешности. По мнению некоторых украинцев, этот музей должен возглавлять человек, который "знает что такое голод".

Против кандидатуры Леси Гасиджак выступил Клим Братковский. В комментариях его обвинили в бодишейминге и издевательстве над принципом толерантности.

Клим написал, что назначение Леси Гасиджак выглядит как "какое-то издевательство над памятью о Голодоморе". Вероятно, он намекнул на полную фигуру и.о. гендиректора музея. Позже он добавил, что музей Голодомора-геноцида должен возглавить военный, который прошел русский плен и знает реально, что такое голод, поэтому он может понять всю суть музея о Голодоморе.

В комментариях его попросили остановиться и прекратить оскорблять женщину из-за ее внешнего вида. Знакомые с Лесей Гасиджак отметили, что она превосходный специалист своего дела и фигура никак не влияет на знания истории или профессионализм. Клима Братковского обвинили в бодишейминге, фетшейминге и лукизме, а также отметили, что он не знает ничего о состоянии здоровья Гасиджак и поэтому не может отзываться о ней в таком тоне.

Однако нашлись и те, кто полностью поддержал хейт в сторону и.о. директора музея. Они интересовались, неужели нет другого историка на эту должность, а некоторые даже предположили, что назначение Гасиджак делается специально, чтобы вызвать "возмущение в обществе".

А глава ОО "Украинская Оборона" Евгений Лешан назвал всех, кто хейтит Лесю Гасиджак деге****тами.

"При назначении на должность имеют значение профессиональные знания тематики голодомора, опыт музейного менеджмента и достойная позиция по скандалу с фальсификациями от предыдущего руководства Музея голодомора. По этим пунктам Леся Гасиджак – идеальная кандидатка. А вы, господа – деге****ты", — написал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцы возмутились тому, что на музей Голодомора хотят выделить почти 574 млн гривен. В сети разгорелся нешуточный спор на эту тему.