Резников подал в Раду заявление об отставке: документ

Его заявление должны теперь подписать

Министр обороны Украины Алексей Резников, слухи об увольнении которого ходили уже несколько месяцев, поддал в отставку. Он занимал эту должность на протяжении 22 месяцев.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в понедельник, 4 сентября. При этом Резников добавил соответствующий документ на имя главы Верховной Рады Руслана Стефанчука.

"Во исполнение решения Президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!", — говорится в сообщении.

По словам Резникова, за 22 месяца, в течение которых он занимал должность главы Министерства обороны Украины, были выполнены все ключевые задачи, обозначенные при его назначении.

В своем заявлении он поблагодарил за доверие, поддержку и возможность служить своей странице в такой непростой и ответственный момент.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце августа стало известно о скорой отставке Алексея Резникова. По словам нардепа Ярослава Железняка, его место может занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров.