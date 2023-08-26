Известный журналист и парламентарий ответили Резникову на предложение о пари

Министру посоветовали предлагать пари после выполнения своих обязанностей, а не вместо этого

Вчерашнее предложение министра обороны Алексея Резникова предложить пари по поводу скандала с обвинением в закупке летних курток вместо зимних для ВСУ вызвало неоднозначные реакции общества. Резников предложил в случае подтверждения обвинений подать в отставку. Идею назвали неуместной журналист Михаил Ткач и народный депутат Анастасия Радина.

Ткач в Facebook подчеркнул, что Резников должен исполнять обязанности, а "пари" во время войны может себе позволить "лишь не публично и только тогда, когда ему хватит ума победить врага за счет стратегического планирования, в том числе закупок зимней формы".

"Господин министр, вы должны пойти еще после расследования о закупке министерством обороны яиц по 17 гривен, но вы втянули общество в шоу с килограммами, штуками, и другими манипуляциями, места которым не должно быть в министерстве обороны во время полномасштабной войны", — написал Ткач.

Он также подчеркнул, что глава Минобороны не дал никаких объяснений, что племянник нардепа от "Слуги народа" был совладельцем компании, которая и снабжала скандальные куртки и зарабатывала на этом, но был "вынужден опускаться до неминистерского уровня давления на СМИ". Ткач также подчеркнул, что не собирается уйти из журналистики, поскольку это его работа.

Нардеп Анастасия Радина в Facebook пошла дальше и говорит, что после опровержения составит мандат, но после принятия закона о возобновлении публичного декларирования состояния чиновников, в том числе военкомов и горе-закупщиков для армии:

"Министр обороны публично предлагает мне пари: если он доказывает, что купил зимние куртки, а не летние, то я должен сдать мандат. Предлагаю вам, господин министр, до 9 утра понедельника, 28 августа, опровергнуть то, что: 1. Минобороны без тендера купило куртки у "турецкой" фирмы-посредника, одним из владельцев которой на момент договора с Минобороны был полностью украинский племянник народного депутата из оборонного комитета Касая. Причастность племянника к компании не опровергал даже сам господин Касай., чем это указано в документе с турецкой стороны, с которым груз уехал из Турции и проехал другие таможни вплоть до границы Украины. Достоверность документа подтвердил глава ВСК по расследованию экономических преступлений Ярослав Железняк", — написала нардеп.

Или Резников должен уйти в отставку, пишет Радина.

Ранее "Телеграф" писал, что одним из владельцев турецкой компании "Vector avia hava araçlari", которая якобы и прислала летние куртки, оказался племянник нардепа "Слуги народа" Геннадия Касая.