Скандал вокруг курток для ВСУ набирает обороты: Резников предложил пари

В Минобороны хотят публично доказать свою правоту

Министр обороны Алексей Резников ответил на обвинения о том, что его ведомство закупило летние куртки для ВСУ вместо зимних и предложил пари.

Как он сообщил в комментарии изданию "Бабель", если информация журналистов о поставке 180 тысяч летних курток подтвердится, то он уйдет в отставку.

При этом глава оборонного ведомства добавил, что если же это окажется неправдой, то журналист Михаил Ткач должен будет уйти из "Украинской правды" и на три года перестать заниматься расследованиями. Также министр обратил внимание на гневное сообщение главы антикоррупционного комитета Рады Анастасии Радиной, и предложил ей сложить мандат нардепа, если информация из расследования не подтвердится.

Резников добавил, что оборонное ведомство готово обнародовать все необходимые документы, для того, чтобы украинская общественность явно увидела, кто является победителем этого спора.

В качестве арбитров в этом споре он предложил выступить Комитету по депутатской этике парламента и Комиссию по журналистской этике. В качестве наблюдателей чиновник предложил пригласить представителей украинских СМИ.

Сообщение Анастасии Радиной

Стоит отметить, что тем временем советник главы Минобороны Алексей Копытько сообщил, что ведомство из-за этой ситуации готовит иск в суд. При этом он подчеркнул, что сюжету с куртками уже почти год, а расследование ведется с октября 2022, поэтому, по его словам, в этой истории "преследуется исключительно медийно-политическая цель".

Как сообщалось ранее, "Украинская правда" сообщала, что одним из владельцев турецкой компании "Vector avia hava araçlari", которая якобы и прислала летние куртки оказался племянник нардепа "Слуги народа" Геннадия Касая.