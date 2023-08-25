Не куртками едиными: что не нашли журналисты "УП" в громкой истории о брате "слуги народа", связанном с Богуслаевым

Телеграф узнал, что Павел Касай, брат нардепа, мог продавать россиянам двигатели для вертолетов Ка-52

Скандал вокруг покупки Министерством обороны Украины курток для ВСУ по втрое завышенной цене продолжает развиваться. И в ходе расследования всплыло имя нардепа от "Слуги народа" Геннадия Касая и его ближайших родственников.

Как выяснил "Телеграф", семейство нардепа вполне успешно могло работать на два фронта. Племянник — поставлял куртки ВСУ, а родной брат — мог отправлять российским оккупантам двигатели для вертолетов Ка-52, активно применяемых врагом на фронте в Украине.

Богуслаев и брат нардепа – партнеры по торговле с врагом?

По данным журналистов "Украинской правды", совладельцем продавца "золотых курток" — турецкой компании "Vector avia hava araçlari" — до недавнего времени был Александр Касай, племянник нардепа от "Слуги народа" Геннадия Касая. Последний является членом парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке и, теоретически, мог пролоббировать данный контракт "Vector avia hava araçlari".

Расследование Украинской правды

Хотя нардеп и отрицает свою причастность к делам племянника, его родной брат Павел Касай может быть уличен в куда более худшем преступление – государственной измене, выражавшейся в торговле с врагом.

Так, по данным аналитического сервиса YouControl, брат нардепа являлся директором двух фирм, непосредственно связанных с ПАО "Мотор-Сич", которым владеет экс-нардеп Вячеслав Богуслаев, также подозреваемый в госизмене.

Речь идет об ООО "Вертолеты МСБ", в которой Павел Касай числится директором, то есть лицом, подписывающим документы. Однако на деле брат нардепа трудится директором по маркетингу "Мотор Сичи", то есть отвечает за сбыт продукции предприятия.

Двигатели от брата нардепа для Ка-52

В марте 2023 года "Радио Свобода" выложила распечатки телефонных разговоров Вячеслава Богуслаева, в которых был фрагмент, напрямую касающийся Павла Касая. 27 июля 2022 года они обсуждали поставки "девятки" (вертолетный двигатель АІ-9) причем последний говорил, что осуществлять эти поставки страшно и проблемно.

"Да, потому что, Вячеслав Саныч, туда боязно (везти. — Ред.), так, как они просят. Вот сейчас пришло к нам письмо по этой "девятке", которую нашли на сбитом вертолете. Дайте все: контракт, кому отгружали, когда отгружали. За ними сейчас ходят, за "девятками". Их же нашли в вертолетах. Только поэтому их не даем", — цитирует "Радио Свобода" слова Павла Касая.

Весной 2022 года всплыло, что на вертолетах Ка-52 стояли моторы, произведенные "Мотор Сичью", правда, было не совсем понятно, когда именно поставлялись двигатели, ведь производство вертолетов началось еще в 2008-м году.

Тот самый двигатель на российском Ка-52

В то же время, судя по контексту отрывка разговора, опубликованного "Радио Свобода", речь шла о поставках двигателя именно для нужд оккупантов либо Китая и Ирана, с которыми "Мотор-Сич" также сотрудничала.

"Нас зажмут. Тем более, надо уходить с "девятки". Нам надо менять маркировку, я говорил вам об этом. Чтобы не было МС (т.е. "Мотор Сич". — Ред.). Просто номер – и все", – говорил в том же разговоре Богуслаев Касаю.

Сам "слуга народа" Геннадий Касай пытался пролоббировать рост заказов "Мотор Сичи" со стороны МО Украины, называя это защитой отечественного производителя.

"Я жду… ​​Если будет доказана его вина – значит, предатель. А если не будет доказана, то, значит, кто-то совершает ошибку. Но во время войны недопустимо ни финансировать терроризм, ни [вести] какие-то дела со страной-агрессором. Суд докажет – ну, тогда…", — прокомментировал нардеп "Радио Свободе".

Тем временем в ВР подтвердили фактически коррупционность сделки по закупке курток для нужд ВСУ по завышенным ценам.