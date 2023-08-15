Бывший народный депутат, а ныне член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Геннадий Кривошея о борьбе с коррупцией в Минобороны

Помните историю с проверкой отдельных государственных предприятий, о которой писал несколько недель назад? Так вот руководителя соответствующего управления отстранили, ведется служебное расследование.

Со следующей недели мы совместно с Департаментом антикоррупционной политики продолжаем проверять другие государственные предприятия. Ощущаю очень много интересной информации для правоохранителей.

Вчера на совместном заседании Резников Алексей подтвердил, что готов к существенным изменениям и наведению порядка в этом направлении. Так дальше продолжаться не может.

О результатах сообщу позже.

Также Министр поддерживает нашу с Александром Геращенко инициативу по постоянному контролю за поставкой продуктов питания к военнослужащим. Ведь все понимают, что низкая цена на продукты питания, которую мы получили после торгов на "Прозоро", представляет большую угрозу возникновению различных коррупционных схем (недовоз и подмена продуктов, товары низкого качества, товары с просроченными сроками хранения, возможны договорняки с "начпродами")., тому подобное).

Общественный антикоррупционный совет при МОУ совместно с Управлением контроля качества постоянно отслеживает и контролирует вопросы поставки, чтобы снизить злоупотребления в этой сфере.

Уже планируется ряд совместных проверок, в частности, с учетом тех жалоб, которые поступают от военных в антикоррупционный совет.