Член Антикоррупционного совета при Минобороны, Председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея о новом скандале с закупками продуктов для военных

На прошлой неделе поставщик ООО "Контракт Продрезерв 5" трижды привозил продукты питания в одну из воинских частей ВСУ Харьковской области по новым контрактам.

Казалось бы все хорошо, молодцы!

Однако при каждой поставке была зафиксирована существенная нехватка товара на общую сумму более 5 млн грн. Выглядит как некая схема: поставщик привозит товар на 1 млн грн, а в документах прописывает количество на 2 млн грн. Разницу, конечно, в карман, если военные не заметят несовпадений?

Однако вышло с точностью до наоборот. Военные сработали четко и схема не прошла. Сразу были составлены и направлены к руководству соответствующие акты. Конечно, об этом успели сообщить и членам Антикоррупционного совета при МОУ.

Подобная ситуация также произошла и с участием скандальной компании ООО "Атомсервис" в других воинских частях уже Сумской области. Суммы недовоза товара меньше, но также регулярны и доставляются с постоянной задержкой.

Кроме того, при приеме товара установлено, что мясные, мясо-рыбные и рыбные консервы отдельных поставщиков вообще не прошли соответствующую проверку в лабораториях Минобороны, что является грубым нарушением договора в части безопасности пищевых продуктов.

Почему это не было сделано в срок?

Возможно, потому, что качество товара не отвечает санитарным требованиям.

Без сомнения становится ясно, что кто-то путем обмана пытается украсть миллионы из бюджета или физически не может выполнить условия подписанного договора на поставку продуктов питания. Кстати, по имеющейся информации, ООО "Атомсервис" внесено в реестр рисковых компаний в качестве плательщика НДС. А это очень плохой сигнал и несет большие риски по поводу несвоевременной поставки продуктов питания…

В то время, когда мы должны иметь безоговорочную гарантию своевременного и полноценного снабжения продуктами питания наших воинов, существует большая угроза, что военные могут остаться без продовольственного обеспечения из-за недобросовестных поставщиков.

А этого допустить нельзя!

Я убежден, что руководство Минобороны и Генштаба должно должным образом отреагировать на соответствующую информацию, а правоохранительные органы принять меры по проверке и привлечению виновных к ответственности.