Член Антикорупційної ради при Міноборони, Голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея про новий скандал із закупівлями продуктів для військових

Минулого тижня постачальник ТОВ "Контракт Продрезерв 5" тричі привозив продукти харчування до однієї з військових частин ЗСУ Харківської області за новими контрактами.

Здавалося б все добре, молодці!

Однак, при кожній поставці, було зафіксовано суттєву нестачу товару на загальну суму більше 5 млн грн. Виглядає як якась схема: постачальник привозить товар на 1 млн грн, а у документах прописує кількість на 2 млн грн. Різницю, звичайно в кишеню, якщо військові не помітять розбіжність?

Однак вийшло з точністю до навпаки. Військові спрацювали чітко і схема не пройшла. Відразу будо складено та направлені до керівництва відповідні акти. Звичайно, про це встигли повідомити і членів Антикорупційної ради при МОУ.

Подібна ситуація також трапилася і за участі скандальної компанії ТОВ "Атомсервіс" в інших військових частинах вже Сумської області. Суми недовозу товару менші, але також є регулярними та доставляються з постійною затримкою.

Крім цього, під час прийому товару встановлено, що мʼясні, мʼясо-рибні та рибні консерви окремих постачальників взагалі не пройшли відповідної перевірки в лабораторіях Міноборони, що є грубим порушенням договору в частині безпечності харчових продуктів.

Чому це не було зроблено вчасно?

Можливо тому, що якість товару не відповідає санітарним вимогам.

Без сумніву стає зрозумілим, що хтось шляхом обману намагається вкрасти мільйони з бюджету або фізично не може виконати умови підписаного договору на постачання продуктів харчування. До речі, за наявною інформацією, ТОВ "Атомсервіс" внесено до реєстру ризикових компаній як платника ПДВ. А це є дуже поганим сигналом та несе великі ризики щодо несвоєчасного постачання продуктів харчування…

В той час, коли ми повинні мати беззаперечну гарантію щодо своєчасного та повноцінного постачання продуктами харчування наших воїнів, існує велика загроза, що військові можуть залишитися без продовольчого забезпечення, через недобросовісних постачальників.

А цього допустити не можливо!

Я переконаний, що керівництво Міноборони та Генштабу має належним чином відреагувати на відповідну інформацію, а правоохоронні органи вжити заходів щодо перевірки та притягнення винних до відповідальності.