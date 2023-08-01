"Слуга народа" переживает сложные времена: под Арахамией зашаталось кресло

ОПУ хочет уменьшить влияние главы "СН"

Правящая фракции парламента Украины "Слуга народа" переживает сложные времена, а ее главу Давида Арахамию могут вскоре заменить.

Как рассказал источник "Телеграфа" в Верховной Раде, причиной перестановок в руководстве "СН" могут стать непростые отношения между Арахамией и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

"Глава ОП постепенно хочет уменьшать влияние Давида", — отметил он.

В частности собеседник напомнил, что в прошлом месяце с должности главы "Укроборонпрома" был уволен Юрий Гусев, которого считали близким к Арахамии. На место Гусева был назначен Герман Сметанин, которого поддерживал министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"Вместо Арахамии главой фракции могут поставить, по сути, кого угодно. Главное – лояльного. Во фракции в целом сейчас сложное время", — отметил источник "Телеграфа".

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Напомним, накануне Рада уволила Министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко большинством голосов.