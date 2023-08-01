"Слуга народу" переживає складні часи: під Арахамією захиталося крісло

ОПУ хоче зменшити вплив глави "СН"

Керівна фракція парламенту України "Слуга народу" переживає складні часи, а її главу Давида Арахамію можуть незабаром замінити.

Як розповіло джерело "Телеграфа" у Верховній Раді, причиною перестановок у керівництві "СН" можуть стати непрості відносини між Арахамією та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

"Глава ВП поступово хоче зменшувати вплив Давида", — зазначив він.

Зокрема, співрозмовник нагадав, що минулого місяця з посади голови "Укроборонпрому" було звільнено Юрія Гусєва, якого вважали близьким до Арахамії. На місце Гусєва було призначено Германа Сметаніна, якого підтримував міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.

"Замість Арахамії головою фракції можуть поставити, по суті, будь-кого. Головне – лояльного. У фракції загалом зараз складний час", — зазначило джерело "Телеграфа".

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Нагадаємо, напередодні Рада звільнила Міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка більшістю голосів.