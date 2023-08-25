Не куртками єдиними: що не знайшли журналісти "УП" в гучній історії про брата "слуги народа", пов'язаного з Богуслаєвим

Телеграф дізнався, що Павло Касай, брат нардепа, міг продавати росіянам двигуни для гелікоптерів Ка-52

Скандал навколо купівлі Міністерством оборони України курток для ЗСУ за втричі завищеною ціною продовжує розвиватися. І в ході розслідування випливло ім’я нардепа від "Слуги народу" Геннадія Касая та його найближчих родичів.

Як з’ясував "Телеграф", сімейство нардепа цілком успішно могло працювати на два фронти. Племінник — постачав куртки ЗСУ, а рідний брат — міг відправляти російським окупантам двигуни для гелікоптерів Ка-52, які активно застосовують ворогом на фронті в Україні.

Богуслаєв та брат нардепа – партнери з торгівлі з ворогом?

За даними журналістів "Української правди", співвласником продавця "золотих курток" — турецької компанії "Vector avia hava araçlari" — донедавна був Олександр Касай, племінник нардепа від "Слуги народу" Геннадія Касая. Останній є членом парламентського комітету з національної безпеки, оборони та розвідки і, теоретично, міг пролобіювати цей контракт "Vector avia hava araçlari".

Розслідування Української правди

Хоча нардеп і заперечує свою причетність до справ племінника, його рідного брата Павла Касая може бути викрито в набагато гіршому злочині – державній зраді, що виражалася в торгівлі з ворогом.

Так, за даними аналітичного сервісу YouControl, брат нардепа був директором двох фірм, безпосередньо пов’язаних з ПАТ "Мотор-Січ", яким володіє екс-нардеп В’ячеслав Богуслаєв, також підозрюваний у держзраді.

Йдеться про ТОВ "Вертольоти МСБ", в якій Павло Касай вважається директором, тобто особою, яка підписує документи. Проте насправді брат нардепа працює директором із маркетингу "Мотор Січі", тобто відповідає за збут продукції підприємства.

Двигуни від брата нардепа для Ка-52

У березні 2023 року "Радіо Свобода" виклала роздруківки телефонних розмов В’ячеслава Богуслаєва, в яких був фрагмент, що безпосередньо стосувався Павла Касая. 27 липня 2022 року вони обговорювали поставки "дев’ятки" (вертолітний двигун АІ-9), причому останній говорив, що здійснювати ці поставки страшно і проблемно.

"Так, бо, В’ячеслав Санич, туди боязко (везти. — Ред .), так, як вони просять. Ось зараз прийшов до нас лист по цій "дев’ятці", яку знайшли на збитому гелікоптері. Дайте все: контракт, кому відвантажували, коли відвантажували. За ними зараз ходять, за "дев’ятками". Їх же знайшли у гелікоптерах. Тільки тому їх не даємо", — цитує "Радіо Свобода" слова Павла Касая.

Навесні 2022 року спливло, що на вертольотах Ка-52 стояли мотори, виготовлені "Мотор Січчю", щоправда, було не зовсім зрозуміло, коли саме поставлялися двигуни, адже виробництво гелікоптерів почалося ще 2008 року.

Той самий двигун на російському Ка-52

У той же час, судячи з контексту уривка розмови, опублікованої "Радіо Свобода", йшлося про постачання двигуна саме для потреб окупантів або Китаю та Ірану, з якими "Мотор-Січ" також співпрацювала.

"Нас затиснуть. Тим більше, треба йти з "дев’ятки". Нам треба міняти маркування, я говорив вам про це. Щоб не було МС (тобто "Мотор Січ". — Ред .). Просто номер — і все", – говорив у тому ж розмові Богуслаєв Касаю.

Сам "слуга народу" Геннадій Касай намагався пролобіювати зростання замовлень "Мотор Січі" з боку МО України, називаючи це захистом вітчизняного виробника.

"Я чекаю... Якщо буде доведено його провину — значить, зрадник. А якщо не буде доведено, то, значить, хтось робить помилку. Але під час війни неприпустимо ні фінансувати тероризм, ні [вести] якісь справи з країною-агресором. Суд доведе – ну, тоді…", — прокоментував нардеп "Радіо Свободі".

Тим часом у ВР підтвердили фактично корупційність угоди щодо закупівлі курток для потреб ЗСУ за завищеними цінами.