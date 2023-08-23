Корупція у Міноборони: з’явилися подробиці скандальної закупівлі курток для ЗСУ

Через ймовірні махінації реальна ціна куртки в 29 доларів за штуку підскочила до 86

У середу, 23 серпня, відбулося засідання антикорупційного комітету при Верховній Раді України, на якому йшлося про закупівлю комплектів одягу для ЗСУ. На ньому були присутні представники Міноборони та правоохоронних органів, але міністра оборони Олексія Резнікова не було.

Про це повідомляє "Українська правда", чий кореспондент був присутнім на засіданні. Міноборони представляв заступник міністра Денис Шарапов.

Нардеп Ярослав Железняк, який очолює слідчу комісію ВР про факти корупції Міноборони, заявив, що за даними комісії, в історії закупівлі було задіяно схему з інвойсом. Інвойс у міжнародній практиці, це документ, який надається продавцем покупцю. Він містить перелік товарів, послуг, їх кількість та ціну, за якою вони поставлені покупцю, особливості товару (колір, вага тощо), умови постачання та відомості про відправника та одержувача.

Залізняк показав рахунок із турецької митної бази із зазначенням ціни на куртки та штани для українських військових. Ця ціна втричі менша за ту, що зазначена в документах Міноборони. Нардеп пояснив, що ця різниця привернула увагу митників у Молдові під час першої доставки восени 2022 року. Тоді фури затримали, але пізніше відпустили на прохання Міноборони.

Рахунок на куртки з турецької митної бази. Фото УП

Заступник міністра Денис Шарапов повідомив, що у Міноборони такого інвойсу не було і він датується днем, коли угода була підписана. Водночас у Міноборони не могли знати, що постачальник купує форму у Туреччині за нижчою ціною, ніж продає в Україні.

За словами представників Міноборони та ЗСУ, на складі зараз перебуває 75 тисяч комплектів цієї форми. Ще близько 120 тисяч комплектів – у військових. Шарапов показав один із комплектів, але у членів комісії виникли сумніви, що він саме з тої поставки, про яку йдеться.

Денис Шарапов показав куртку із комплекту. Фото УП

Крім того, члени Комітету також торкнулися процедури вибору постачальника. За їх словами, є ознаки, що фірму "Vector avia hava araçlari" було створено спеціально під цю поставку. Її засновник виїхав з України в середині 2022 року і фізично не міг підписати документи в Україні, хоч його підписи стоять. У засіданні антикорупційного комітету оголосили паузу.

Нагадаємо, 10 серпня видання "Дзеркало тижня" повідомило, що у 2022 році турецька компанія продала літні куртки для ЗСУ під виглядом зимових. Однак Олексій Резніков заявив, що це не відповідає дійсності і опубліковані в ЗМІ інвойси — "вигадка". Однак, у розпорядженні видання є пакет супровідних документів на одну з партій товару від Vector avia. Там 4900 курток загальною вартістю 142 тис. доларів перетворюються на 4900 курток за 421 тисячу доларів. Дорогою між турецькою та українською митницями куртки з "камуфляжних" стали "зимовими повітрозахисними". Їхня вартість з 29 доларів за штуку підскочила до 86.

Як повідомляв "Телеграф", Міноборони позивається до "Укрспецекспорту" через зрив поставок мін. Постачання мало бути здійснено не пізніше 15 червня 2022 року, але постачальник доставив лише частину продукції.