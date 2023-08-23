Коррупция в Минобороны: появились подробности скандальной закупки курток для ВСУ

Из-за предполагаемых махинаций реальная цена куртки в 29 долларов за штуку подскочила до 86

В среду, 23 августа, состоялось заседание антикоррупционного комитета при Верховной Раде Украины, на котором шла речь о закупках комплектов одежды для ВСУ. На нем присутствовали представители Минобороны и правоохранительных органов, но министра обороны Алексея Резникова не было.

Об этом сообщает "Украинская правда", чей корреспондент присутствовал на заседании. Минобороны представлял заместитель министра Денис Шарапов.

Нардеп Ярослав Железняк, который возглавляет следственную комиссию ВР о фактах коррупции Минобороны, заявил, что по данным комиссии, в истории закупки была задействована схема с инвойсом. Инвойс в международной практике, это документ, предоставляемый продавцом покупателю. Он содержит перечень товаров, услуг, их количество и цену, по которой они поставлены покупателю, особенности товара (цвет, вес и т.п.), условия поставки и сведения об отправителе и получателе.

Железняк показал счет из турецкой таможенной базы с указанием цены на куртки и штаны для украинских военных. Эта цена втрое меньше, чем та, что указана в документах Минобороны. Нардеп пояснил, что эта разница привлекла внимание таможенников в Молдове в ходе первой доставки осенью 2022 года. Тогда фуры задержали, но позже отпустили по просьбе Минобороны.

Счет на куртки с турецкой таможенной базы. Фото УП

Заместитель министра Денис Шарапов сообщил, что в Минобороны такого инвойса не было и он датируется днем, когда соглашение было подписано. Вместе с тем, в Минобороны не могли знать, что поставщик покупает форму в Турции по более низкой цене, чем продает в Украине.

По словам представителей Минобороны и ВСУ, на складе в настоящий момент находится 75 тысяч комплектов этой формы. Еще около 120 тысяч комплектов — у военных. Шарапов показал один из комплектов, но у членов комиссии возникли сомнения, что он именно из той поставки, о которой идет речь.

Денис Шарапов показал куртку из комплекта. Фото УП

Кроме того, члены комитета также коснулись процедуры выбора поставщика. По их словам, есть признаки, что фирма "Vector avia hava araçlari" была создана специально под эту поставку. Ее основатель выехал из Украины в середине 2022 года и физически не мог подписать документы в Украине, хотя его подписи стоят. В заседании антикоррупционного комитета объявили паузу.

Напомним, 10 августа издание "Зеркало недели" сообщило, что в 2022 году турецкая компания продала летние куртки для ВСУ под видом зимних. Однако Алексей Резников заявил, что это не соответствует действительности и опубликованные в СМИ инвойсы — "выдумка". Однако в распоряжении издания есть пакет сопроводительных документов на одну из партий товара от Vector avia. Там 4900 курток общей стоимостью 142 тыс. долларов превращаются в 4900 курток за 421 тысячу долларов. По дороге между турецкой и украинской таможнями куртки из "камуфляжных" стали "зимними воздухозащитными". Их стоимость с 29 долларов за штуку подскочила до 86.

Как сообщал "Телеграф", Минобороны судится с "Укрспецэкспортом" из-за срыва поставок мин. Поставка должна была быть осуществлена не позднее 15 июня 2022 года, но поставщик доставил только часть продукции.