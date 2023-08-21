Минобороны судится с "Укрспецэкспортом" из-за срыва поставок мин

Поставка мин "Укрспецэкпортом" должна была быть осуществлена не позднее 15 июня 2022г., но поставщик доставил только часть продукции

Дебиторская задолженность Минобороны, сформировавшаяся из-за компаний, вовремя не поставивших Украине оружие, выросла до 36 миллиардов гривен. Министерство начало судиться с поставщиком "Укрспецэкспорт " и обжаловать непоставку в количестве 3500 штук мин из Судана.

Об этом рассказал общественный деятель Павел Капко в своем блоге в Obozrevatel по выводам Государственной аудиторской службы Украины.

"Укрспецэкспорт" должно было поставить для Минобороны оружие на общую сумму 58.723.341,40 грн. Министерство обжалует непоставку в количестве 3500 штук мин из Судана по цене 550 долларов за штуку. Для выполнения условий контракта в июне прошлого года компания получила 97% предоплаты, то есть 57.755.000,00 грн. Насколько известно автору, далеко не все импортеры получают 97% предоплаты, как это произошло в случае "Укрспецэкспорта". Главным условием такой предоплаты является очень быстрая поставка. Поставка должна была быть осуществлена не позднее 15 июня 2022 года, но ответчиком была поставлена продукция частично, а именно в сумме 36.322.497,20 грн.", — прокомментировал Капко.

По его словам, "Укрспецэкспорт" фактически просит признать поставкой по контракту мины (1330 штук), полученные в качестве международной технической помощи.

"Итак, компания не выполнила за год контракт и не ставила больше тысячи мин. Далее попыталась выдать за свои мины, предоставленные в рамках МТД. Не получилось. Дело в суде. Еще с 30 сентября 2022 года расследованием указанного дела занимается ГБР. Номер производства № 62022000000000783. Это можно увидеть в определении суда. Возможно, мы увидим результаты расследования по государственной компании, особенно учитывая, что 27 июля 2022 года министр Алексей Резников уволил руководителя "Укрспецэкспорта" Вадима Ноздрю и Спецтехн." — подытожил общественный деятель.