Міноборони судиться з "Укрспецекспортом" через зрив постачання мін

Поставка мін "Укрспецекпортом" мала бути здійснена не пізніше 15 червня 2022р., але постачальник доставив лише частину продукції

Дебіторська заборгованість Міноборони, що сформувалась через компанії, які вчасно не поставили Україні зброю, зросла до 36 мільярдів гривень. Міністерство почало судитися з постачальником "Укрспецекспорт" та оскаржувати непоставку у кількості 3500 штук мін з Судану.

Про це розповів громадський діяч Павло Капко у своєму блозі в Obozrevatel за висновками Державної аудиторської служби України.

"Укрспецекспорт" мала поставити для Міноборони зброю на загальну суму 58.723.341,40 грн. Міністерство наразі оскаржує непоставку у кількості 3500 штук мін з Судану по ціні 550 доларів за штуку. Для виконання умов контракту у червні минулого року компанія отримала 97% передплати, тобто 57.755.000,00 грн. Наскільки відомо автору, геть не всі імпортери отримують 97% передплати, як це сталось у випадку "Укрспецекспорту". Головною умовою такої передплати є дуже швидка поставка. Поставка мала бути здійснена не пізніше 15 червня 2022, але відповідачем було поставлено продукцію лише частково, а саме у сумі 36.322.497,20 грн." — прокоментував Капко.

За його словами, "Укрспецекспорт" фактично просить визнати поставкою за контрактом міни (1330 штук), отримані в якості міжнародної технічної допомоги.

"Отож, компанія не виконала за рік контракт і не ставила більше тисячі мін. Далі спробувала видати за свої міни, які надані в рамках МТД. Не вийшло. Справа в суді. Ще з 30 вересня 2022 року розслідуванням вказаної справи займається ДБР. Номер провадження № 62022000000000783. Це можна побачити в ухвалах суду. Можливо скоро ми побачимо результати розслідування по державній компанії, особливо зважаючи на те, що 27 липня 2022 міністр Олексій Резніков звільнив керівника "Укрспецекспорту" Вадима Ноздрю та Спецтехноекспорту Євгена Ларіна." — підсумував громадський діяч.