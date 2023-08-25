Міноборони купувало "золоті" куртки: у скандалі випливло ім’я нардепа від "Слуги народу"

Ціна на куртки дорогою з Туреччини в Україну раптово змінилася з 29 доларів до 86

Навколо Міністерства оборони України спалахнув новий скандал, цього разу пов’язаний із закупівлями у турецької компанії літніх курток, які мали бути зимовими, для воїнів Збройних сил України за завищеними цінами.

У ході журналістського розслідування "Українській правді" спільно з Центром протидії корупції вдалося з’ясувати, хто є одним із власників турецької компанії "Vector avia hava araçlari", яка отримала мільйони доларів від Міноборони на замовлення, а у результаті замість зимових надіслала літні куртки.

Ціна цих курток, як зимових, була прийнятною — 86 доларів, тоді як інші постачальники пропонували по 95. Ось тільки їхня вага становила 2 кг, а турецькою — 1,1 кг, приблизно така ж різниця між зимовою теплою курткою та літнім жакетом .

Хоча в Міноборони заперечують цей факт, але українські ЗМІ мають пакет супровідних документів на одну з партій товару від Vector avia. Виходячи з інформації в ньому, 4900 курток загальною вартістю 142 тис. доларів перетворюються на 4900 курток за 421 тисячу доларів. Також дорогою з Туреччини в Україну вони чудово перетворилися з "камуфляжних" на зимові повітрозахисні. Вартість цих курток зросла із 29 доларів до 86.

Журналісти з’ясували, що одним із власників турецької компанії, яка продала куртки Міноборони за завищеною вартістю, був племінник народного депутата президентської фракції "Слуга народу", який входить до парламентського комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Геннадія Касая.

Геннадій Касай

За коментарем із цього приводу ЗМІ звернулися безпосередньо до нардепа. На запитання про те, чи знав він, що одним із власників цієї турецької компанії є його племінник, Касай відповів таке:

"Мені нічого не було відомо, тим більше тоді. Я до цих фірм взагалі не мають жодного відношення. Те, що мій племінник був якимсь засновником там, такого я не знав. Але я знаю, що зараз і вже досить тривалий час він вже не засновник".

Нардеп ще раз наголосив, що не знав подробиць про діяльність племінника і навіть готовий пройти поліграф, щоб довести це.

Для довідки: Касай Геннадій Олександрович є народним депутатом України від партії "Слуга народу". Під час виборів 2019 року був генеральним директором спортивного комплексу ПАТ "Мотор Січ". Також він є членом Президії Запорізької федерації гандболу. Варто додати, що його племінник, про якого в матеріалі йдеться, також гандболіст.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Міноборони Росії купувало продукти за космічними цінами. Наприклад, курячі яйця були закуплені в ціні 17 грн за штуку, тоді як у столичних магазинах їх можна купити по 7 грн, картопля — по 22 грн/кг, у магазинах тим часом її продавали по 8-9.