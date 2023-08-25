Минобороны закупало "золотые" куртки: в скандале всплыло имя нардепа от "Слуги народа"

Цена на куртки по пути из Турции в Украину внезапно изменилась с 29 долларов до 86

Вокруг Министерства обороны Украины разгорелся новый скандал, на сей раз связанный с закупками у турецкой компании летних курток, которые должны были быть зимними, для воинов Вооруженных сил Украины по завышенным ценам.

В ходе журналистского расследования "Украинской правде" совместно с Центром противодействия коррупции удалось выяснить, кто является одним из владельцев турецкой компании "Vector avia hava araçlari", которая получила миллионы долларов от Минобороны за заказ, а в итоге вместо зимних прислала летние куртки.

Цена этих курток, как зимних, была приемлемой — 86 долларов, в том время как другие поставщики предлагали по 95. Вот только их вес составляли 2 кг, а турецкой — 1,1 кг, примерно такая же разница между зимней теплой курткой и летним жакетом.

Хотя в Минобороны отрицают этот факт, но у украинских СМИ есть пакет сопроводительных документов на одну из партий товара от Vector avia. Исходя из информации в нем, 4900 курток общей стоимостью 142 тыс. долларов превращаются в 4900 курток за 421 тысячу долларов. Также по дороге из Турции в Украину они чудесным образом превратились из "камуфляжных" в зимние воздухозащитные. Стоимость этих курток выросла с 29 долларов до 86.

Журналисты выяснили, что одним из владельцев турецкой компании, которая продала куртки Минобороне по завышенной стоимости, был племянник народного депутата президентской фракции "Слуга народа", входящего в парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке Геннадия Касая.

Геннадий Касай

За комментарием по этому поводу СМИ обратились непосредственно к нардепу. На вопрос о том, знал ли он, что один из владельцев этой турецкой компании является его племянник, Касай ответил следующее:

"Мне ничего не было известно, тем более тогда. Я к этим фирмам вообще не имеют никакого отношения. То, что мой племянник был каким-то основателем там, такого я не знал. Но я знаю, что сейчас и уже довольно длительное время он уже не основатель".

Нардеп еще раз подчеркнул, что не знал подробности о деятельности племянника и даже готов пройти полиграф, чтобы доказать это.

Для справки: Касай Геннадий Александрович является народным депутатом Украины от партии "Слуга народа". Во время выборов в 2019 году был генеральным директором спортивного комплекса ПАО "Мотор Сич". Также он является членом Президиума Запорожской федерации гандбола. Стоит добавить, что его племянник, о которой в материале идет речь, также гандболист.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Минобороны россии закупало продукты по космическим ценам. К примеру, куриные яйца были закуплены пе цене 17 грн за штуку, в то время как в столичных магазинах их можно купить по 7 грн, картофель — по 22 грн/кг, в магазинах тем временем его продавали по 8-9.