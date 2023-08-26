Відомий журналіст і парламентар відповіли Резнікову на пропозицію про парі

Міністру порадили пропонувати парі після виконання своїх обов'язків, а не замість цього

Вчорашня пропозиція міністра оборони Олексія Резнікова запропонувати парі щодо скандалу зі звинуваченням в закупівлі літніх курток замість зимових для ЗСУ викликала неоднозначні реакції суспільства. Резніков запропонував у разі підтвердження звинувачень подати у відставку. Ідею назвали недоречною журналіст Михайло Ткач та народна депутатка Анастасія Радіна.

Ткач у Facebook наголосив, що Резніков повинен виконувати обов’язки, а "парі" під час війни може собі дозволити "лише непублічно і лише тоді, коли йому вистачить розуму перемогти ворога за рахунок стратегічного планування в тому числі закупівель зимової форми.

"Пане міністре, ви мали піти ще після розслідування про закупівлю міністерством оборони яєць по 17 гривень, але ви втягнули суспільство в шоу з кілограмами, штуками, та іншими маніпуляціями, місця яким не має бути в міністерстві оборони під час повномасштабної війни", — написав Ткач.

Він також наголосив, що глава Міноборони не дав жодних пояснень з приводу того, що племінник нардепа від "Слуги народу" був співвласником компанії, яка і постачала скандальні куртки і заробляла на цьому, натомість був "змушений опускатися до неміністерського рівня тиску на ЗМІ". Ткач також наголосив, що не збирається піти з журналістики, оскільки це його робота.

Нардепка Анастасія Радіна у Facebook пішла далі і каже, що після спростування складе мандат, але після ухвалення закону про відновлення публічного декларування статків чиновників, у тому числі воєнкомів та горе-закупівельників для армії:

"Міністр оборони публічно пропонує мені парі: якщо він доводить, що купив зимові куртки, а не літні, то я маю здати мандат. Пропоную вам, пане міністре, до 9 ранку понеділка, 28 серпня, спростувати те, що: 1. Міноборони без тендеру купило куртки у "турецької" фірми-посередника, одним із власників якої на момент договору з Міноборони був цілком український племінник народного депутата з оборонного комітету Касая. Причетність племінника до компанії не спростовував навіть сам пан Касай. 2. Міноборони сплатило за куртки утричі дорожче, ніж це вказано в документі з турецької сторони, з яким вантаж виїхав із Туреччини і проїхав інші митниці аж до кордону України. Достовірність документу підтвердив голова ТСК з розслідування економічних злочинів Ярослав Железняк", — написала нардепка.

Або Резніков має піти у відставку, пише Радіна.

Раніше "Телеграф" писав, щ дним із власників турецької компанії "Vector avia hava araçlari", яка нібито і надіслала літні куртки, виявився племінник нардепа "Слуги народу" Геннадія Касая.