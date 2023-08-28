Скандал с куртками для ВСУ: у Резникова ответили на предложение "тупо купить через интернет"

Есть несколько причин, почему в турецком онлайн-магазине может быть форма в украинском пикселе со скидкой 30-40%

На фоне скандала вокруг Министерства обороны и закупок зимних курток для воинов ВСУ по якобы завышенным ценам, в сети стали появляться комментарии насчет того, что эти вещи можно было приобрести через интернет по более выгодным ценам. В Минобороны прокомментировали такие высказывания.

Так, советник министра обороны Украины Алексея Резникова Алексей Копытько на своей странице в Facebook написал пост о том, что существует несколько причин, по которым куртки в онлайн-магазинах могут быть дешевле.

"После того как один из вождей швондеров (Вероятно, Копытько намекает на главу Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина, — Ред.) поразил граждан своими навыками искать куртки для армии "тупо через интернет", ему уже многие указали на явную неадекватность его телодвижений", — написал он.

Копытько назвал три главных причин, почему в турецком онлайн-магазине может быть форма в украинском пикселе со скидкой 30-40% и по цене 50 долларов:

"Первое – это брак, который даже не везли в Украину.

Второе – это изделия, которые отказались принять специалисты Командования Сил логистики ЗСУ из-за несоответствия качеству (такое было).

Третье – это изделия, которые надеялись продать в Украину, но в этом году всё закупается у украинского бизнеса через "Прозорро". И продать куда-то украинский пиксель по рыночной цене сложно".

Советник также добавил, что это может быть цена партии, которой уже нет в наличии или же распродаются ее остатки. А что касается продажи армейской зимней куртки на ОЛХ по цене 1000 гривен, по мнению Копытько, это может быть объявление бойца, который продает свою вещь или же он где-то ее взял или "начвещ части "приватизировал" пару курток и продает". Также, таким образом, производитель может распродавать некондиционную часть партии.

"Сравнивать цены на таких площадках с закупкой 100 тыс. курток – это глупо. Если следовать логике швондеров, Минобороны должно вообще всё закупать напрямую в Китае. Ибо там дешевле", — отметил он.

Что касается цен на зимние куртки для военных, Копытько добавил, что в этом году форма закупается через "Прозорро" у украинских производителей и поставщиков. В этом можно легко убедиться, посмотрев на результаты торгов.

"Ибо "коррупционная" "спекулятивная" "завышенная в три раза!!!" цена за турецкую зимнюю куртку по контрактам 2022 года, о которых идёт речь, составляла 84-86 баксов. А честная конкурентная цена украинского бизнеса, полученная в результате жесточайших прозрачных торгов в 2023 году, составляет… 77-90 баксов. Вот такой парадокс", — пишет советник Резникова.

Тогда фактором давления на цены были сроки, а сейчас может быть качество. То есть более высокое или просто иное. Копытько подчеркнул, что его не интересует, как будут выдерживать качество и цену украинские поставщики, поскольку это уже вопрос их предпринимательской деятельности. Если по контракту в срок поставлен качественный товар – для Минобороны больше ничего не существует.

"Итого. Швондеры – жулики и манипуляторы. Если швондер шевелит губами или тычет пальцами в клавиатуру – он жульничает и манипулирует. Многие не хотят принять этот факт, но он упрям до безобразия. Давайте вернёмся к войне. Очень много дел, правда", — подытожил Копытько.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские СМИ провели свое расследование и выяснили, что куртки можно было приобрести по более выгодной цене, нежели это сделало Минобороны. В то же время Виталий Шабунин предположил, что закупая куртки через интернет, их стоимость была бы значительно ниже.