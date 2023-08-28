Космические цены и продажа на OLX: скандал с "золотыми" куртками для ВСУ получил продолжение

СМИ нашли в открытых источниках турецкие куртки по цене дешевле, чем их купило Минобороны

Новый скандал в Минобороны Украины с турецкими зимними куртками для ВСУ по завышенным ценам продолжает набирать обороты. Украинские СМИ выяснили, что в Турции эти куртки можно купить значительно дешевле, нежели приобрело ведомство у турецкой компании "Vector avia", одним из владельцев которой является племянник нардепа от "Слуги народа" Геннадия Касая.

По данным "Наші гроші", на турецких сайтах можно найти куртку за 68 долларов, также куртку и штаны за 55 долларов, а есть эта же вещь по цене 39 долларов. В то же время Минобороны закупало куртки по 86 долларов за одну штуку.

"Несмотря на попытки Министерства обороны Украины представить историю с закупкой турецких курток как нечто близкое к рыночным реалиям – это не так. Вот несколько примеров того, что цена 86 долларов за куртку – это супермаржинальная сделка ценой в $30 миллионов", — говорится в сообщении.

В турецком инвойсе приобретенные Министерством обороны Украины куртки были оценены в 29 долларов, но в документах Минобороны значится цена $86 за штуку.

Важным является и тот факт, что со всей поставки в размере 30 миллионов долларов, по меньшей мере на 9 млн куртки имели вес меньше 1,5 кг. Такой вес называл нормальным для зимних курток заместитель министра обороны Денис Шарапов на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады.

Издание также отмечает, что куртки по турецкой поставке в Украине уже даже пускали в продажу на OLX. Стоимость одной единицы составляла 1000 гривен (27 долларов). На данный момент все они уже были проданы

По данным "Наші гроші", есть также 50 тысяч курточек, которые остались лежать на складах, потому как по каким-то причинам Минобороны не передало их бойцам на фронт. Возможно, как отмечает издание, качество этих курток оставляет желать лучшего и они попросту не приспособлены для украинской зимы.

"Возможно, это качество соответствует выводу Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, установившему, что "поставленные по договору №VV2022-M1908 куртки ветровлагозащитные зимние и штаны ветровлагозащитные зимние не могут использоваться по своему целевому назначению", — говорится в сообщении.

Глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин в своем Telegram-канале высказал свое мнение насчет данной ситуации. Он подчеркнул, что при закупке курток через интернет цена была бы вдвое меньше.

В свою очередь нардеп Ярослав Железняк поспешил с ним не согласиться.

В то же время глава Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Евгений Грушовец в эфире Радио Свобода заявил, что закупленные куртки для ВСУ точно были зимними.

"Нам точно удалось выяснить, это факты, точно подтвержденные. Во-первых – это куртки не летние, не демисезонные, это зимние куртки, которые сшиты на турецких фабриках. И, соответственно, мы все должны понимать, что те цифры, о которых говорили журналисты, что якобы куртка стоит 20 или 30 долларов, мы понимаем, что за 30 долларов невозможно купить зимнюю куртку", — сказал он.

Грушовец также подчеркнул, что у Министерства не было и не должно было быть тех инвойсов, которые есть у журналистов, поскольку их представляет исключительно турецкая сторона, когда отгружает товар. Насчет завышенных цен он объяснил, что этот вопрос "точно не к Минобороны", поскольку в контракте указывалась цена при подписании.

"На самом деле важен вопрос, связана ли эта компания с представителем от власти или депутатского корпуса. Если это действительно был заговор – это одна история, это коррупция", — отметил Грушовец.

Также глава комитета добавил, чтобы была установлена единственная проблема и она касалась лейб. Во всем остальном комиссия по контролю качества не нашла проблем с куртками.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в скандале с куртками по завышенным ценам всплыл интересный момент — одним из владельцев турецкой компании, у которой были приобретены эти вещи для ВСУ, является племянник народного депутата от "Слуги народа" Геннадия Касая. Журналисты связались с ним и попросили прокомментировать данную ситуацию. В свою очередь он ответил, что не имеет отношения к этому и не знал, что его племянник связан с этой компанией.