Политолог, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний:

Борьба с коррупцией в Министерстве обороны – ключевая для государства и общества. Это вопрос выживания нашей страны, поскольку слаженная работа Генерального штаба (заказчика оружия и товаров двойного назначения) и Министерства обороны (исполнителя заказов Генерального штаба) – это вопрос выживания государства и нации. Каждая выделяемая на оборону гривна должна идти по назначению. Более того, методы уничтожения коррупции в Минобороны потом можно масштабировать на другие органы власти.

После громких скандалов по поводу "яиц по 17 грн", начались системные изменения в закупках. За последние месяцы отзывы о закупках в министерстве положительные: тыловые закупки вернули в Prozzoro. Был избран Антикоррупционный совет, где есть в том числе авторитетные представители общественности. В вопросах оружия и боеприпасов, по моим данным, также есть антикоррупционный прогресс.

На скамье подсудимых за злоупотребления окажутся экс-министр Шаповал и экс-глава департамента закупок Хмельницкий. Над делом работает на НАБУ и САП.

По разным данным, к концу этого года системные изменения, которые были запущены в конце прошлого года, уже выйдут на необратимый трек и коррупционные риски будут снижены до минимума. За этим внимательно следят в Вашингтоне и то, что оружейная номенклатура постоянно расширяется, говорит о том, что в принципе темпами они удовлетворены.

На днях на заседании антикоррупционного комитета ВР обсуждали закупку по завышенным ценам формы для военных. Громкое сейчас дело о куртках не новое. Оно расследуется с октября прошлого года. И по нему так же проходят те же господа Шаповалов и Хмельницкий. Действительно, ситуация с закупкой формы имеет все признаки коррупции. И к этому делу может быть причастен нардеп от "Слуг" Геннадий Касай, приспешник подозреваемого в государственной измене Богуслаев.

Если да, то задаю вопрос — почему старое дело идет именно сейчас в качестве скандала на антикоррупционном Комитете Рады? Являются ли мотивы инициаторов этого скандала настолько прозрачными, как они говорят? Почему нет громких дел после уже введенных изменений и увольнения коррупционеров? Может потому, что уже не о чем говорить и приходится извлекать то, что уже было известно?

Я не являюсь фанатом Резникова и действующей власти (претензий у меня к ним куча), но эта кампания что-то очень напоминает истории с прошлогодними наездами. Причем фигуранты истории одни те же. То, что кампания носит заказной характер, стало понятно после того, как уважаемые журналисты расследователи начали публиковать откровенные фейки – в частности "российский паспорт" Лиева, а одно важное издание, претендующее на моральный авторитет быстро это опубликовано, а затем несколько раз редактировало новость, так и не признав, что публикует откровенную дезинформацию.

Кстати, тогда кампания против руководства министерства обороны по странному стечению обстоятельств совпала с атакой трампистов на Украину, обвинявших нашу страну в том, что "все оружие украли". Здесь тоже ничего не подтвердилось.

Являются ли мотивами инициаторов скандалов реальная борьба с коррупцией, а не желание сесть в теплое место министра обороны, которое кому-то обещано?

Даже ценой снижения эффективности работы министерства, поскольку смены руководства любого министерства парализуют его работу минимум на 3 месяца?

Инициаторами последнего скандала являются народный депутат Анастасия Радина и исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк. Радина была членом ЦПК до своего избрания в парламент.

Госпожа Каленюк нам известна еще одной кампанией — вроде бы то, что именно она дожила предоставление Украине F-16. Потому что публично наехала на советника президента США Байдена по вопросам нацбезопасности Салливана. Странная логика, ведь публичные ссоры никак не ускоряют предоставление оружия, а, скорее всего, только тормозят их. Видимо слово Каленюк весит больше, чем многомесячный скоординированный труд МИД, Минобороны, Генштаба и т.д.

Уже давно ходят слухи о госпоже Каленюк, которая может (или хочет) быть номинирована на должность министра или хотя бы замминистра обороны. Потому выглядит все так, что этими скандалами пытаются продвигать отставку Резникова.

Хотя всем ясно, что в нынешней системе власти никакие антикоррупционеры на должности претендовать не могут. Скорее всего их играют "втемную". И не в первый раз. Напомню вам, что именно Дарья Каленюк была одним из борцов против спецконфискации активов Януковича, утверждая, что Украина проигрывает все суды по этому делу. И что? Деньги пособника Путина были конфискованы в бюджет и профинансировали нашу ракетную программу.

Пока ситуация мне напоминает времена Петлюры-Скоропадского. Давайте все разрушим, а потом посмотрим, что дальше будет. Похоже, эти люди, которые хотят разрушить систему закупок, могут свалить в Европу и писать там мемуары. Как это сделал тот же Петлюра в эмиграции во Франции, когда снес Скоропадского, а потом через три месяца убегал от большевиков.

Но ведь для нашей страны стоят другие задачи – реформировать Минобороны для обеспечения победы. Поэтому эти разговоры об увольнении Резникова, которого хотят заменить на женщину или еще кого-то, не считаю целесообразным.

Нам нужен министр, который уже знает, как работает система, как ее реформировать, как вести переговоры с западными союзниками. Министр, уже имеющий хорошую коммуникацию с Генеральным штабом и Валерием Залужным. Сейчас нам нужна стабильность, чтобы получать технику, финансовую помощь, которая идет и расширяется. То есть, для коллективного Запада ситуация в целом приемлема. Иначе не помогали бы.

Нам нужно строить рабочие институции, которые дают результаты, а постоянные перетрубации этого не дают. Мы оказываемся в замкнутом круге бесконечных перемен и калейдоскопе "новых лиц". Хватит играть в это играть. Уже доигрались. Стране нужны те, кто умеет делать дела.

Конечно, это не означает, что общественные активисты, которые действительно делают очень много для фокуса на проблемы и простые украинцы не должны следить за тем, что происходит в Министерстве обороны и во власти в целом. Мы должны привыкать контролировать власть на каждом шагу, но это не означает постоянного хаоса.