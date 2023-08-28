Космічні ціни та продаж на OLX.ua: скандал із "золотими" куртками для ЗСУ отримав продовження

ЗМІ знайшли у відкритих джерелах турецькі куртки за ціною дешевшою, ніж їх купило Міноборони

Новий скандал у Міноборони України з турецькими зимовими куртками для ЗСУ за завищеними цінами продовжує набирати обертів. Українські ЗМІ з’ясували, що у Туреччині ці куртки можна купити значно дешевше, ніж придбало відомство у турецької компанії "Vector avia", одним із власників якої є племінник нардепа від "Слуги народу" Геннадія Касая.

За даними "Наші гроші", на турецьких сайтах можна знайти куртку за 68 доларів, також куртку та штани за 55 доларів, а є ця сама річ за ціною 39 доларів. Водночас, Міноборони закуповувало куртки по 86 доларів за одну штуку.

"Незважаючи на спроби Міністерства оборони України представити історію із закупівлею турецьких курток як щось близьке до ринкових реалій — це не так. Ось кілька прикладів того, що ціна 86 доларів за куртку — це супермаржинальна угода ціною $30 мільйонів", — йдеться в повідомленні.

У турецькому інвойсі придбані Міністерством оборони України куртки оцінили у 29 доларів, але в документах Міноборони значиться ціна $86 за штуку.

Важливим є і той факт, що з усієї поставки у розмірі 30 мільйонів доларів щонайменше на 9 млн куртки мали вагу менш як 1,5 кг. Таку вагу називав нормальною для зимових курток заступник міністра оборони Денис Шарапов на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради.

Видання також зазначає, що куртки з турецької поставки в Україні вже навіть пускали у продаж на OLX. Вартість однієї одиниці становила 1000 гривень (27 доларів). На цей час усі вони вже були продані

За даними "Наші гроші", є також 50 тисяч курточок, які залишилися лежати на складах, бо з якихось причин Міноборони не передало їх на фронт. Можливо, як зазначає видання, якість цих курток бажає кращого і вони просто не пристосовані для української зими.

"Можливо, ця якість відповідає висновку Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, який встановив, що "поставлені за договором №VV2022-M1908 куртки вітровологозахисні зимові та штани вітровологозахисні зимові не можуть використовуватися за своїм цільовим призначенням", — йдеться у повідомлені.

Голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін у своєму Telegram-каналі висловив свою думку щодо цієї ситуації. Він підкреслив, що при закупівлі курток через інтернет ціна була б удвічі меншою.

Своєю чергою, нардеп Ярослав Железняк поспішив з ним не погодитися.

Водночас голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони Євген Грушовець в ефірі Радіо Свобода заявив, що закуплені куртки для ЗСУ точно були зимовими.

"Нам точно вдалося з’ясувати, ці факти точно підтверджені. По-перше – це куртки не літні, не демісезонні, це зимові куртки, які пошиті на турецьких фабриках. І відповідно ми всі повинні розуміти, що ті цифри, про які говорили журналісти, що нібито куртка коштує 20 чи 30 доларів, ми розуміємо, що за 30 доларів неможливо купити зимову куртку", — сказав він.

Грушовець також наголосив, що у Міністерства не було і не мало бути тих інвойсів, які є у журналістів, оскільки їх представляє виключно турецька сторона, коли відвантажує товар. Щодо завищених цін, він пояснив, що це питання "точно не до Міноборони", оскільки в контракті вказувалася ціна під час підписання.

"Насправді важливим є питання, чи пов’язана ця компанія з представником від влади чи депутатського корпусу. Якщо це дійсно була змова – це одна історія, це корупція", — зазначив Грушовець.

Також голова комітету додав, щоб було встановлено єдину проблему і вона стосувалася лейб. У всьому іншому комісія з контролю якості не знайшла проблем із куртками.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у скандалі з куртками за завищеними цінами сплив цікавий момент — одним із власників турецької компанії, у якої були придбані ці речі для ЗСУ, є племінник народного депутата від "Слуги народу" Геннадія Касая. Журналісти зв’язалися з ним і попросили прокоментувати цю ситуацію. Своєю чергою він відповів, що не має відношення до цього і не знав, що його племінник пов’язаний із цією компанією.